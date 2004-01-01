クエーサーの1クリックデプロイ
Arrメディアスタック全体向けに、NewznabインデクサーとSABnzbdダウンロードクライアントを公開するJDownloaderブリッジです。
Quasarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Quasarrの活用例
Quasarrは、NewznabインデクサーとSABnzbdダウンロードクライアントの両方を装い、そのMy JDownloaderクラウドAPIを介してすべての取得をJDownloader 2にディスパッチする軽量なPythonサービスです。その結果、Radarr、Sonarr、Lidarr、Prowlarr、Magazarrが実際のUsenetやBitTorrentに触れることなく、ワンクリックホスターから検索およびダウンロードできるシームレスなブリッジが実現します。
VPSでQuasarrをセルフホストすると、JDownloaderと並行してブリッジを24時間オンラインに保ち、保護されたリンク用のCAPTCHA復号化フローが組み込まれています。アクティブなGitHubスポンサーは、SponsorsHelperを接続してCAPTCHAを自動的に解決できます。
Quasarrの主な機能
「JDownloader ブリッジ」
Radarr、Sonarr、Lidarr、Magazarrから取得したすべてのコンテンツを、My JDownloaderクラウドAPIを介してJDownloader 2に直接転送します。
ニューズナブ インデクサー
Quasarrは、ArrスタックがIMDb IDまたはテキストクエリを使用して、サポートされているワンクリックホスターでリリースを見つけられるように、Newznab互換の検索エンドポイントを公開しています。
SABnzbdクライアントエミュレーション
SABnzbdダウンロードクライアントとして機能するため、Radarr、Sonarr、Lidarrは、ワークフローに一切変更を加えることなく、完了したダウンロードをキューに入れ、監視し、インポートできます。
CAPTCHA復号
組み込みのリンク復号機能は、CAPTCHAで保護されたリリースを処理し、オプションのTampermonkeyスクリプトとSponsorsHelperの統合により、自動解決に対応しています。
カテゴリ＆ミラー制御
カテゴリごとのホスト名とダウンロードミラーのホワイトリストにより、Arrの設定を変更することなく、信頼するソースでライブラリを維持できます。
「通知と認証」
オプションのDiscordおよびTelegram通知に加え、フォームベースまたはHTTP基本認証がウェブUIを保護し、常に最新情報を把握できるようにします。
HostingerでQuasarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。