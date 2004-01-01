Quasarrは、NewznabインデクサーとSABnzbdダウンロードクライアントの両方を装い、そのMy JDownloaderクラウドAPIを介してすべての取得をJDownloader 2にディスパッチする軽量なPythonサービスです。その結果、Radarr、Sonarr、Lidarr、Prowlarr、Magazarrが実際のUsenetやBitTorrentに触れることなく、ワンクリックホスターから検索およびダウンロードできるシームレスなブリッジが実現します。

VPSでQuasarrをセルフホストすると、JDownloaderと並行してブリッジを24時間オンラインに保ち、保護されたリンク用のCAPTCHA復号化フローが組み込まれています。アクティブなGitHubスポンサーは、SponsorsHelperを接続してCAPTCHAを自動的に解決できます。