Shelfmarkは、ウェブカタログ、トレントインデクサー、Usenet、IRCチャンネルを含む複数のソースから書籍やオーディオブックを同時に検索し、その結果をローカルのライブラリマネージャーに配信するセルフホスト型のウェブアプリケーションです。内蔵のリクエストシステムによりマルチユーザーアクセスをサポートしており、各統合サービスで個別のSアカウントを必要とせずに、家族がダウンロードリクエストを閲覧・送信できます。

ShelfmarkはCalibre、Calibre-Web、Grimmory、Audiobookshelfと統合し、ダウンロードしたタイトルを既存のライブラリに直接追加できます。すべての設定と履歴はconfigディレクトリ内の単一のSQLiteデータベースに保存されるため、外部データベースサービスは不要です。