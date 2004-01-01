1クリックインストールでのShelfmarkデプロイ
複数のソースからタイトルを検索し、ダウンロードして、ご自身のライブラリに追加できるセルフホスト型の書籍・オーディオブック検索プラットフォームです。
Shelfmark向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shelfmarkの活用例
Shelfmarkは、ウェブカタログ、トレントインデクサー、Usenet、IRCチャンネルを含む複数のソースから書籍やオーディオブックを同時に検索し、その結果をローカルのライブラリマネージャーに配信するセルフホスト型のウェブアプリケーションです。内蔵のリクエストシステムによりマルチユーザーアクセスをサポートしており、各統合サービスで個別のSアカウントを必要とせずに、家族がダウンロードリクエストを閲覧・送信できます。
ShelfmarkはCalibre、Calibre-Web、Grimmory、Audiobookshelfと統合し、ダウンロードしたタイトルを既存のライブラリに直接追加できます。すべての設定と履歴はconfigディレクトリ内の単一のSQLiteデータベースに保存されるため、外部データベースサービスは不要です。
Shelfmarkの主な機能
複数ソースの書籍検索
ウェブカタログ、トレントインデクサー、Usenet、IRCチャンネルを同時に検索し、単一のインターフェースから結果を比較できます。
ライブラリマネージャー統合
Calibre、Calibre-Web、Grimmory、またはAudiobookshelfに接続して、ダウンロードした書籍を既存のライブラリに直接ルーティングできます。
マルチユーザーリクエストシステム
家族は、ダウンロードクライアントに直接アクセスすることなく、自分のアカウントから検索結果を閲覧し、ダウンロードリクエストを送信できます。
柔軟な認証
ネットワークセキュリティ要件に合わせて、認証なし、組み込みユーザーアカウント、リバースプロキシヘッダー、またはOIDCから選択できます。
スタンドアロン デプロイ
SQLiteは、すべての設定と履歴を設定ボリューム内に格納します。— Shelfmarkを実行するために外部データベースサービスは不要です。
HostingerでShelfmarkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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