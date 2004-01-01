1クリックインストールでのApache Tikaデプロイ
千種類以上のファイル形式からメタデータとテキストを検出・抽出するオープンソースのコンテンツ分析ツールキットです。
Apache Tika向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Tikaの活用例
Apache Tikaは、PDF、Microsoft Office、OpenDocument、EPUB、画像、音声、動画、アーカイブファイルなど、1,000以上のファイル形式からテキスト、メタデータ、構造を抽出するための単一のREST APIを公開するコンテンツ検出および分析フレームワークです。形式ごとに多数のパーサーライブラリを統合する代わりに、アプリケーションはTika Serverに生バイトを送信し、正規化された出力を受け取ります。
独自のVPSでTika Serverをセルフホストすることで、機密契約、内部記録、規制対象データにとって重要なドキュメントの内容を管理下のインフラストラクチャに保持し、ホスト型抽出APIによって課されるドキュメントごとの料金やレート制限を排除できます。フルイメージにはTesseract OCRとGDALが同梱されているため、スキャンされたPDFや画像ファイルはすぐに検索可能です。
Apache Tikaの主な機能
1,000以上の形式
PDF、Office、OpenDocument、EPUB、HTML、RTF、MBOX、画像、音声、動画、そして数十種類のアーカイブ形式を、一貫したRESTインターフェースを介して解析します。
内蔵OCR
フルイメージには、Tesseractと英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語の言語パックがバンドルされているため、スキャンされたPDFや画像ファイルから追加サービスなしで検索可能なテキストを生成できます。
REST APIサーバー
テキスト抽出、メタデータ、言語検出、MIMEタイプ識別のためのエンドポイントにより、あらゆるバックエンドはシンプルなHTTP POSTでドキュメント処理を統合できます。
言語検出
抽出されたテキストの言語を自動的に識別し、追加のライブラリをバンドルすることなく、ダウンストリームの検索インデックス作成、翻訳、ルーティングパイプラインを可能にします。
パイプライン準備完了です。
検索プラットフォーム、RAGインジェスト、電子情報開示ワークフロー、および異種ドキュメントから正規化されたテキストを必要とするデジタル保存システムのための抽出ステージとして機能します。
HostingerでApache Tikaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。