Apache Tikaは、PDF、Microsoft Office、OpenDocument、EPUB、画像、音声、動画、アーカイブファイルなど、1,000以上のファイル形式からテキスト、メタデータ、構造を抽出するための単一のREST APIを公開するコンテンツ検出および分析フレームワークです。形式ごとに多数のパーサーライブラリを統合する代わりに、アプリケーションはTika Serverに生バイトを送信し、正規化された出力を受け取ります。

独自のVPSでTika Serverをセルフホストすることで、機密契約、内部記録、規制対象データにとって重要なドキュメントの内容を管理下のインフラストラクチャに保持し、ホスト型抽出APIによって課されるドキュメントごとの料金やレート制限を排除できます。フルイメージにはTesseract OCRとGDALが同梱されているため、スキャンされたPDFや画像ファイルはすぐに検索可能です。