Lemmyの1クリックインストール
コミュニティが独立したフォーラムを運営でき、ActivityPub Fediverseを通じて相互接続された、連合型リンクアグリゲーターおよびディスカッションプラットフォームです。
Lemmy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lemmyの活用例
Lemmyは、無料のオープンソースの連合型リンクアグリゲーターおよびディスカッションプラットフォームです。Redditを想像してみてください。ただし、各サーバーはコミュニティによって独立して運営され、すべてのサーバーはActivityPubプロトコルを介して相互接続されているため、ユーザーはFediverse全体のコミュニティを購読できます。低リソース使用量と高並行性のためにRustで構築されたLemmyは、スレッドコメント、投票ベースのランキング、カスタムコミュニティモデレーション、複数のソートアルゴリズム、洗練されたウェブUIを提供します。
VPSでLemmyをセルフホストすることで、コミュニティオーガナイザー、趣味のグループ、ニッチな関心を持つ人々は、広告収入モデル、アルゴリズムによるフィード操作、中央プラットフォームからのデータ収集なしに、独自のフォーラムを運営できます。バンドルされているPostgreSQLとpict-rs画像ホスティングにより、すべてがインフラストラクチャ内に保持されます。
Lemmyの主な機能
連携コミュニティ
どのLemmyインスタンスのユーザーもあなたのサーバー上のコミュニティを購読でき、あなたのユーザーはFediverseのどこにあるコミュニティでも購読できます。
スレッドコメントと投票
おなじみのReddit風スレッド形式ディスカッションで、賛否投票機能、さまざまなソートアルゴリズム（ホット、トップ、ニュー、物議を醸す）、および無限のスレッド深度に対応しています。
「コミュニティごとのモデレーション」
各コミュニティには、きめ細かい権限、カスタムルール、そして透明性のための専用モッドログを備えた独自のモデレーターがいます。
組み込み画像ホスティング
バンドルされた pict-rs サーバーを使用すると、外部CDNやサードパーティサービスなしで、ユーザーは画像や動画をインスタンスに直接アップロードできます。
スパム対策機能
サインアップ時のCAPTCHA、レート制限、インスタンス全体の許可リストとブロックリスト、および設定可能な登録アプリケーションにより、スパムや不正行為を管理しやすくします。
モバイルアプリ
複数のiOSおよびAndroidアプリがどのLemmyインスタンスにも接続し、ユーザーは好きなモバイルクライアントから閲覧や投稿ができます。
HostingerでLemmyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。