Lemmyは、無料のオープンソースの連合型リンクアグリゲーターおよびディスカッションプラットフォームです。Redditを想像してみてください。ただし、各サーバーはコミュニティによって独立して運営され、すべてのサーバーはActivityPubプロトコルを介して相互接続されているため、ユーザーはFediverse全体のコミュニティを購読できます。低リソース使用量と高並行性のためにRustで構築されたLemmyは、スレッドコメント、投票ベースのランキング、カスタムコミュニティモデレーション、複数のソートアルゴリズム、洗練されたウェブUIを提供します。

VPSでLemmyをセルフホストすることで、コミュニティオーガナイザー、趣味のグループ、ニッチな関心を持つ人々は、広告収入モデル、アルゴリズムによるフィード操作、中央プラットフォームからのデータ収集なしに、独自のフォーラムを運営できます。バンドルされているPostgreSQLとpict-rs画像ホスティングにより、すべてがインフラストラクチャ内に保持されます。