FUXAは、完全にウェブ向けに構築されたオープンソースのSCADA/HMI/ダッシュボードプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップエディターはブラウザで動作するため、エンジニアは独自のツールをインストールすることなく、プラントの模倣画面、ダッシュボード、オペレーター画面を設計できます。そして、同じ画面はブラウザを持つあらゆるデバイスで表示されます。

FUXAを自身のVPSでセルフホストすることで、タグデータ、プロジェクトファイル、デバイス認証情報を管理下のインフラストラクチャ内に保持できます。これは、クラウドホスト型SCADAがほとんど選択肢とならないOT環境において重要です。Node.jsランタイムには、Modbus、Siemens S7、OPC-UA、BACnet、MQTT、Ethernet/IP用のネイティブドライバーが搭載されているため、追加のゲートウェイなしで既存のPLCやフィールドデバイスと通信できます。