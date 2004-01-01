ワンクリックインストールでのFUXAデプロイ
リアルタイムのプロセス可視化を設計し、産業用デバイスに接続するための、オープンソースのウェブベースSCADA/HMIソフトウェアです。
FUXA向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FUXAの活用例
FUXAは、完全にウェブ向けに構築されたオープンソースのSCADA/HMI/ダッシュボードプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップエディターはブラウザで動作するため、エンジニアは独自のツールをインストールすることなく、プラントの模倣画面、ダッシュボード、オペレーター画面を設計できます。そして、同じ画面はブラウザを持つあらゆるデバイスで表示されます。
FUXAを自身のVPSでセルフホストすることで、タグデータ、プロジェクトファイル、デバイス認証情報を管理下のインフラストラクチャ内に保持できます。これは、クラウドホスト型SCADAがほとんど選択肢とならないOT環境において重要です。Node.jsランタイムには、Modbus、Siemens S7、OPC-UA、BACnet、MQTT、Ethernet/IP用のネイティブドライバーが搭載されているため、追加のゲートウェイなしで既存のPLCやフィールドデバイスと通信できます。
FUXAの主な機能
「Webベースエディター」
SCADA画面、ダッシュボード、アラームを、ドラッグ＆ドロップエディタを使用してブラウザで直接設計できます。Windows専用のエンジニアリングツールは必要ありません。
工業プロトコル
Modbus RTU/TCP、Siemens S7、OPC-UA、BACnet IP、MQTT、Ethernet/IP用のネイティブドライバーにより、FUXAをPLCやフィールドデバイスに標準で接続できます。
「リアルタイムタグ」
画面上の要素をライブデバイスタグにバインドし、トレンドやレポートに対応した組み込みのヒストリアンサポートにより、値がリアルタイムで更新されるのを確認できます。
アラームとイベント
承認ワークフローを使用して閾値ベースのアラームを設定し、監査およびインシデント後の分析のためにイベント履歴を永続化します。
SVGベースのグラフィック
スケーラブルベクターグラフィックスは、オペレーターのHMIから制御室の壁にある大型の概要ダッシュボードまで、あらゆるディスプレイサイズでミミックを鮮明に保ちます。
スクリプト可能ロジック
アプリケーションを再構築することなく、計算、変換、条件付きの動作を処理するカスタムJavaScriptロジックを追加します。
HostingerでFUXAを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。