OpenObserve (O2) は、Rustで構築されたクラウドネイティブなオブザーバビリティプラットフォームです。ログ管理、メトリクス監視、分散トレーシング、リアルユーザーモニタリングを単一の軽量デプロイメントで統合します。ネイティブS3サポートを備えたParquetカラムナストレージを使用することで、Elasticsearchと比較して最大140分の1のストレージコストを実現し、同等かそれ以上のクエリパフォーマンスを提供します。

ログ、メトリクス、トレースに個別のツールを必要とする多コンポーネントのオブザーバビリティスタックとは異なり、OpenObserveは組み込みデータベースを備えた単一のバイナリとして提供されます。VPSでのセルフホスティングにより、エンジニアリングチームと運用チームはテレメトリデータを完全に制御できます。シートごとのライセンス料、データ転送費用、機密性の高いインフラストラクチャメトリクス、エラーログ、ユーザーセッションデータへの第三者アクセスは発生しません。