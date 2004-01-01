ワンクリックインストールでOpenObserveのデプロイ
ログ、メトリクス、トレース、ダッシュボード向けの統合オブザーバビリティプラットフォーム — DatadogやSplunkに代わる、費用対効果の高いセルフホスト型ソリューションです。
OpenObserve向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenObserveの活用例
OpenObserve (O2) は、Rustで構築されたクラウドネイティブなオブザーバビリティプラットフォームです。ログ管理、メトリクス監視、分散トレーシング、リアルユーザーモニタリングを単一の軽量デプロイメントで統合します。ネイティブS3サポートを備えたParquetカラムナストレージを使用することで、Elasticsearchと比較して最大140分の1のストレージコストを実現し、同等かそれ以上のクエリパフォーマンスを提供します。
ログ、メトリクス、トレースに個別のツールを必要とする多コンポーネントのオブザーバビリティスタックとは異なり、OpenObserveは組み込みデータベースを備えた単一のバイナリとして提供されます。VPSでのセルフホスティングにより、エンジニアリングチームと運用チームはテレメトリデータを完全に制御できます。シートごとのライセンス料、データ転送費用、機密性の高いインフラストラクチャメトリクス、エラーログ、ユーザーセッションデータへの第三者アクセスは発生しません。
OpenObserveの主な機能
統合可観測性
ログ、メトリクス、分散トレース、リアルユーザーモニタリングのすべてを1つのプラットフォームで。個別のツールを組み合わせたり、複数の統合を維持したりする必要はありません。
パーケット ストレージ
S3ネイティブストレージを備えたカラム型Parquetフォーマットは、Elasticsearchと比較してデータストレージコストを最大140倍削減し、ペタバイト規模の可観測性を経済的に実現可能にします。
「OpenTelemetry ネイティブ」
OpenTelemetry標準を介してデータを取り込み、ログ、メトリクス、トレースにベンダー固有のエージェントや独自のSDKは不要です。
SQLとPromQLクエリ
SQLでログとトレースを、PromQLでメトリクスをクエリします。これらはおなじみの言語であり、独自のクエリ構文を学習する必要がなくなります。
内蔵ダッシュボード
構築済みダッシュボードテンプレートとビジュアルダッシュボードビルダーにより、インフラストラクチャ、アプリケーションパフォーマンス、エラー率を即座に可視化できます。
HostingerでOpenObserveを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。