Drizzle Gatewayは、開発者やデータベース管理者に、データベースを管理するための包括的なWebベースのインターフェースを提供する、強化されたセルフホスト型のDrizzle Studioです。Drizzle ORMエコシステム上に構築されており、高度なクエリ構築、リアルタイムスキーマ可視化、マイグレーション管理を、あらゆるブラウザからアクセス可能な単一のツールで提供します。

このアプリケーションは、複数の同時データベース接続をサポートしており、開発、ステージング、本番環境で作業するチームにとって一元化されたハブとなります。マスターパスワード保護によりアクセスが保護され、永続ストレージは、すべての接続設定と保存されたクエリを再起動後もそのまま保持します。セルフホスティングにより、機密性の高いデータベース認証情報がインフラストラクチャから離れることはありません。