Drizzle Gatewayの1クリックインストール
Drizzle ORMエコシステム上に構築され、ビジュアルクエリ構築機能とマルチデータベースサポートを備えたセルフホスト型データベース管理スタジオ。
Drizzle Gateway向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Drizzle Gatewayの活用例
Drizzle Gatewayは、開発者やデータベース管理者に、データベースを管理するための包括的なWebベースのインターフェースを提供する、強化されたセルフホスト型のDrizzle Studioです。Drizzle ORMエコシステム上に構築されており、高度なクエリ構築、リアルタイムスキーマ可視化、マイグレーション管理を、あらゆるブラウザからアクセス可能な単一のツールで提供します。
このアプリケーションは、複数の同時データベース接続をサポートしており、開発、ステージング、本番環境で作業するチームにとって一元化されたハブとなります。マスターパスワード保護によりアクセスが保護され、永続ストレージは、すべての接続設定と保存されたクエリを再起動後もそのまま保持します。セルフホスティングにより、機密性の高いデータベース認証情報がインフラストラクチャから離れることはありません。
Drizzle Gatewayの主な機能
「視覚的クエリビルダー」
直感的なインターフェースを通じて、型安全性を備えたデータベースクエリを構築し、実行できます。一般的な操作に生のSQLは必要ありません。
スキーマ可視化
スキーマ変更を行うとリアルタイムで更新されるビジュアルダイアグラムで、データベースの構造とリレーションシップを確認できます。
複数データベース接続
インターフェースを離れることなく、複数のデータベースへの接続を同時に管理し、環境間を切り替えることができます。
移行管理
UIから直接スキーマ移行を生成、プレビュー、適用し、データベースの進化を整理し、監査可能な状態に保ちます。
マスターパスワード保護
単一のマスターパスワードの背後ですべてのデータベース接続へのアクセスを保護し、資格情報をVPS上で安全に保ちます。
HostingerでDrizzle Gatewayを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。