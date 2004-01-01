Tripの1クリックインストール
興味のある地点や複数日の旅程を整理するための、ミニマルなセルフホスト型マップトラッカー兼旅行プランナー。
Trip向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tripの活用例
Tripは、インタラクティブな地図上で興味のある地点（POI）を収集し、それらを構造化された複数日の旅程に変換できる、セルフホスト型のミニマリストな地図トラッカー兼旅行プランナーです。クリーンで集中を妨げないインターフェースを中心に構築されており、旅行者が実際に繰り返す2つのアクティビティ、すなわち訪れる価値のある場所をマークすることと、それらを日付、メモ、添付ファイルとともに旅行としてまとめることに焦点を当てています。
ご自身のVPSでTripを運用することで、すべてのPOI、旅程、旅行仲間へのリンクを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。テレメトリー、広告、サードパーティのクラウドは一切ありません。お客様の目的地や旅行計画がサーバーから離れることはなく、OIDC統合により、必要に応じてTripを既存のシングルサインオン設定に接続できます。
Tripの主な機能
インタラクティブなPOIマップ
Leafletをベースにしたカスタマイズ可能なマップタイル上で、関心地点を配置、分類、フィルタリングすることで、高速かつモバイルフレンドリーな探索が可能です。
複数日旅程
メモ、費用、添付ファイルを含めてPOIを日ごとの旅行計画にまとめることで、全ての計画を1か所で管理できるようになります。
旅行コラボレーション
旅行仲間と旅程を共有すれば、チャットスレッドやスプレッドシートをやりくりすることなく、全員が同じ旅程と更新情報を見ることができます。
「OIDCシングルサインオン」
オプションのOpenID Connectログインを使用すると、別途のTripアカウントを管理する代わりに、既存のIDプロバイダーを再利用できます。
デフォルトでのプライバシー
テレメトリー、トラッキング、広告は一切なく、すべての場所、写真、旅行は、お客様の直接の管理下にあるVPS上に保持されます。
軽量 SQLite
単一のストレージボリュームを備え、SQLiteをバックエンドとする単一のコンテナにより、バックアップと移行が簡単なファイルコピーで実現できます。
HostingerでTripを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。