Tripは、インタラクティブな地図上で興味のある地点（POI）を収集し、それらを構造化された複数日の旅程に変換できる、セルフホスト型のミニマリストな地図トラッカー兼旅行プランナーです。クリーンで集中を妨げないインターフェースを中心に構築されており、旅行者が実際に繰り返す2つのアクティビティ、すなわち訪れる価値のある場所をマークすることと、それらを日付、メモ、添付ファイルとともに旅行としてまとめることに焦点を当てています。

ご自身のVPSでTripを運用することで、すべてのPOI、旅程、旅行仲間へのリンクを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。テレメトリー、広告、サードパーティのクラウドは一切ありません。お客様の目的地や旅行計画がサーバーから離れることはなく、OIDC統合により、必要に応じてTripを既存のシングルサインオン設定に接続できます。