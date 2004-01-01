Readysetの1クリックインストール
PostgresとMySQLの前に位置し、クエリを高速化し、読み取りトラフィックを拡張するためのワイヤー互換のキャッシュ層です。
Readyset向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Readysetの活用例
Readysetは、アプリケーションと既存のPostgresまたはMySQLデータベースの間に位置する、部分状態ストリーミングSQLキャッシュです。ネイティブのワイヤプロトコルに対応しているため、アプリケーションは現在のドライバーと接続文字列で接続できます。コードの変更、ORMの書き換え、個別のキャッシュ無効化ロジックの維持は不要です。
内部では、Readysetは増分ビューメンテナンスを使用して、基になるテーブルが変更されるとキャッシュされたクエリ結果を最新の状態に保ち、RedisやMemcachedのような従来のキーバリューキャッシュの陳腐化やキャッシュスタンピードの問題を解消します。VPSでのセルフホスティングにより、クエリトラフィックとデータを管理下のインフラストラクチャに保持しつつ、マネージドキャッシュサービスのクエリごとの料金を排除します。
Readysetの主な機能
ワイヤー互換プロキシ
アプリケーションとPostgresまたはMySQLの間にドロップインし、ドライバーの変更、ORMの書き換え、新しいクライアントライブラリの学習は不要です。
増分ビューメンテナンス
アップストリームのテーブルが変更されると、キャッシュされたクエリ結果はインプレースで更新されるため、手動でのキャッシュ無効化やTTL推測なしに、読み取りは常に最新の状態に保たれます。
明示的クエリキャッシュ
CREATE CACHEステートメントを使用して、どのSELECTステートメントをキャッシュするかを選択します。これにより、メモリ使用量と高速化される対象を正確に制御できます。
組み込み Grafana ダッシュボード
バンドルされたGrafanaインスタンスとPrometheusエクスポーターは、スタックが起動した瞬間から、キャッシュされたクエリ数、ヒット率、およびレプリケーションラグを提供します。
読み込みスループット スケールアウト
大量の読み込みワークロードは、プライマリデータベースに過度な負荷をかけることなく、Readysetのメモリで処理されます。これにより、アップストリームは書き込みと分析の処理に専念できるようになります。
Postgres と MySQL の同等性
単一のバイナリが両方のエンジンをサポートしているため、アプリケーションがワイヤ上でPostgreSQLまたはMySQLと通信するかどうかにかかわらず、同じキャッシュワークフローが適用されます。
HostingerでReadysetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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