Readysetは、アプリケーションと既存のPostgresまたはMySQLデータベースの間に位置する、部分状態ストリーミングSQLキャッシュです。ネイティブのワイヤプロトコルに対応しているため、アプリケーションは現在のドライバーと接続文字列で接続できます。コードの変更、ORMの書き換え、個別のキャッシュ無効化ロジックの維持は不要です。

内部では、Readysetは増分ビューメンテナンスを使用して、基になるテーブルが変更されるとキャッシュされたクエリ結果を最新の状態に保ち、RedisやMemcachedのような従来のキーバリューキャッシュの陳腐化やキャッシュスタンピードの問題を解消します。VPSでのセルフホスティングにより、クエリトラフィックとデータを管理下のインフラストラクチャに保持しつつ、マネージドキャッシュサービスのクエリごとの料金を排除します。