Zenfeedのワンクリックインストール
AIを活用したRSSハブで、フィードを要約し、意味的に検索し、実用的なアラートやブリーフィングにルーティングします。
Zenfeed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Zenfeedの活用例
Zenfeedは、従来のRSSリーダーとパーソナルLLM秘書を組み合わせたオープンソースのAI情報ハブです。生のフィードに埋もれる代わりに、すべての記事は、コンテンツを要約し、カスタムプロンプトで分類し、自然言語でクエリできるセマンティックインデックスに埋め込む設定可能なパイプラインを通過します。追跡ルールにより、任意のトピックが定期的なジョブに変わり、一致するコンテンツが表示されたときに、スケジュールされたブリーフィング、監視ダイジェスト、またはウェブフック通知を配信します。
独自のVPSでZenfeedをセルフホストすることで、購読リスト、閲覧履歴、LLM APIキーを管理下のインフラストラクチャに保持できます。このテンプレートには、ウェブUI、永続ストレージを備えたZenfeedエンジン、およびネイティブRSSフィードを公開していない何千ものソースを購読できるプライベートRSSHubインスタンスがバンドルされています。
Zenfeedの主な機能
AI要約
すべての記事は、簡潔な要約を生成するLLMによって処理されるため、何時間もかけることなく、数分で何十もの情報源をスキャンできます。
セマンティック検索
埋め込みインデックスを使用すると、自然言語で閲覧履歴を検索し、フィードや時間を横断して関連する記事を表示できます。
予定ブリーフィング
最も重要な情報の毎日または毎週のダイジェストをまとめ、メールまたはWebhookで配信する定期的なジョブを設定します。
トピックモニタリング
新しい記事がトピック、企業、またはキーワードに一致するたびに通知をトリガーするカスタムプロンプトを使用して、トラッキングルールを定義します。
RSSHubバンドル
組み込みのRSSHubインスタンスは、ネイティブフィードを持たない数千のサイトを、AIパイプラインを通して利用できるサブスクリプションに変換します。
MCPサーバーを開く
モデルコンテキストプロトコルサーバーとして機能するため、Cherry StudioのようなAIクライアントが、あなたの個人的なフィードライブラリと直接チャットできます。
HostingerでZenfeedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。