Zenfeedは、従来のRSSリーダーとパーソナルLLM秘書を組み合わせたオープンソースのAI情報ハブです。生のフィードに埋もれる代わりに、すべての記事は、コンテンツを要約し、カスタムプロンプトで分類し、自然言語でクエリできるセマンティックインデックスに埋め込む設定可能なパイプラインを通過します。追跡ルールにより、任意のトピックが定期的なジョブに変わり、一致するコンテンツが表示されたときに、スケジュールされたブリーフィング、監視ダイジェスト、またはウェブフック通知を配信します。

独自のVPSでZenfeedをセルフホストすることで、購読リスト、閲覧履歴、LLM APIキーを管理下のインフラストラクチャに保持できます。このテンプレートには、ウェブUI、永続ストレージを備えたZenfeedエンジン、およびネイティブRSSフィードを公開していない何千ものソースを購読できるプライベートRSSHubインスタンスがバンドルされています。