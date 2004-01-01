Pastefyは、開発者やチームに、公開コード共有サービスに代わるプライベートで機能豊富な選択肢を提供するセルフホスト型Pastebinプラットフォームです。100以上のプログラミング言語に対応したシンタックスハイライト、スニペットコレクション用のフォルダ整理、パスワード保護されたペースト、設定可能な有効期限により、機密性の高いコンテンツをサードパーティサーバーに送信することなく、あらゆるコード共有シナリオに対応します。REST APIにより、CIパイプライン、エディタ、自動化スクリプトからプログラムでスニペットを作成できます。

VPSでPastefyをセルフホストすることで、APIキー、データベース認証情報、内部設定、独自のロジックをすべてインフラストラクチャ内に保持できます。公開Pastebinサービスのサイズ制限やレート制限を排除し、組織のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たすカスタムデータ保持ポリシーを適用する能力を得られます。