1クリックインストールでPastefyのデプロイ
100以上の言語に対応したシンタックスハイライト、フォルダ整理、パスワード保護、プログラムによるアクセス用のREST APIを備えたセルフホスト型Pastebin。
Pastefy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pastefyの活用例
Pastefyは、開発者やチームに、公開コード共有サービスに代わるプライベートで機能豊富な選択肢を提供するセルフホスト型Pastebinプラットフォームです。100以上のプログラミング言語に対応したシンタックスハイライト、スニペットコレクション用のフォルダ整理、パスワード保護されたペースト、設定可能な有効期限により、機密性の高いコンテンツをサードパーティサーバーに送信することなく、あらゆるコード共有シナリオに対応します。REST APIにより、CIパイプライン、エディタ、自動化スクリプトからプログラムでスニペットを作成できます。
VPSでPastefyをセルフホストすることで、APIキー、データベース認証情報、内部設定、独自のロジックをすべてインフラストラクチャ内に保持できます。公開Pastebinサービスのサイズ制限やレート制限を排除し、組織のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たすカスタムデータ保持ポリシーを適用する能力を得られます。
Pastefyの主な機能
構文ハイライト
100以上のプログラミング言語とマークアップ言語を正確なハイライト表示でサポートし、レビュー、デバッグセッション、ペアプログラミング時に複雑なコードを読みやすくします。
パスワード非公開ペースト
機密性の高いスニペットをパスワードでロックすることで、承認された受信者のみが、トラブルシューティング中に共有される認証情報、設定ファイル、または独自のコードを閲覧できるようになります。
フォルダーの整理
関連するスニペットをフォルダにグループ化し、再利用可能なテンプレート、設定例、リファレンス実装の厳選されたコレクションを維持します。
貼り付け有効期限
機密性の高いデバッグ情報、一時トークン、インシデントログが手動でのクリーンアップを必要とせずに自動的に削除されるように、有効期限を設定します。
「REST APIアクセス」
CI/CDパイプライン、エディタプラグイン、自動化スクリプトから、シンプルなREST APIを使用して、プログラムでペーストを作成および取得できます。
HostingerでPastefyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。