useSendの1クリックインストール
オープンソースのメール送信インフラストラクチャで、トランザクションメールおよびマーケティングメールプラットフォームをセルフホストできます。
useSend向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
useSendの活用例
useSendは、Resend、SendGrid、Postmarkのオープンソース代替サービスであり、メール送信スタック全体を所有できます。Next.js上に構築され、AWS SESを配信バックエンドとして使用することで、トランザクションメールとマーケティングメールの両方に対応するクリーンなREST APIとSMTPゲートウェイを提供します。メールごとの料金やベンダーロックインはありません。
VPSでuseSendをセルフホストすることで、送信ドメイン、購読者リスト、メール分析を完全に管理できます。配信状況の監視、ドメインの管理、バウンスとWebhookの処理、キャンペーンのスケジュール設定のための統合ダッシュボードが提供され、これらすべてを、お客様が所有するインフラストラクチャから行えます。
useSendの主な機能
REST API ＆ SMTP
開発者向けのREST APIまたは標準SMTP経由でメールを送信します。既存のアプリケーションやメールライブラリとドロップイン互換性があります。
配信分析
内蔵の分析ダッシュボードで、配信済み、開封済み、クリック済み、バウンスされたメールをリアルタイムで追跡できます。
ドメイン管理
DNSレコードのガイダンスに従ってカスタム送信ドメインを追加および確認し、メールレピュテーションをご自身のインフラストラクチャに紐付けたまま維持できます。
予約送信
Schedule API を使用してメールを将来配信できるようキューに入れることで、ドリップキャンペーンやタイムゾーン対応のトランザクションフローが可能になります。
ウェブフックイベント
設定可能なWebhookを介して、リアルタイムの配信イベント（バウンス、苦情、開封、クリックなど）を受信し、ダウンストリーム処理に利用できます。
HostingerでuseSendを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。