useSendは、Resend、SendGrid、Postmarkのオープンソース代替サービスであり、メール送信スタック全体を所有できます。Next.js上に構築され、AWS SESを配信バックエンドとして使用することで、トランザクションメールとマーケティングメールの両方に対応するクリーンなREST APIとSMTPゲートウェイを提供します。メールごとの料金やベンダーロックインはありません。

VPSでuseSendをセルフホストすることで、送信ドメイン、購読者リスト、メール分析を完全に管理できます。配信状況の監視、ドメインの管理、バウンスとWebhookの処理、キャンペーンのスケジュール設定のための統合ダッシュボードが提供され、これらすべてを、お客様が所有するインフラストラクチャから行えます。