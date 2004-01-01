SilverBulletは、Markdownを中心に構築され、個人の知識管理のために設計されたオープンソースのセルフホスト型ノート作成アプリケーションです。プログレッシブウェブアプリとしてブラウザで完全に動作し、すべてのデータを自身のサーバーに保持します。これにより、オフラインアクセス、ノート全体のライブクエリ、および拡張性のための強力なプラグシステムが提供されます。

VPSでSilverBulletをセルフホストすることで、ノートは常にどのデバイスからでもアクセス可能になり、リアルタイムで同期され、いかなるクラウドノート作成サービスにも依存することなくプライベートに保存されます。