SilverBulletを1クリックインストールでデプロイ。
ブラウザで動作する、Markdown、ライブクエリ、プラグインシステムを搭載したオープンソースのノートアプリです。
SilverBullet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SilverBulletの活用例
SilverBulletは、Markdownを中心に構築され、個人の知識管理のために設計されたオープンソースのセルフホスト型ノート作成アプリケーションです。プログレッシブウェブアプリとしてブラウザで完全に動作し、すべてのデータを自身のサーバーに保持します。これにより、オフラインアクセス、ノート全体のライブクエリ、および拡張性のための強力なプラグシステムが提供されます。
VPSでSilverBulletをセルフホストすることで、ノートは常にどのデバイスからでもアクセス可能になり、リアルタイムで同期され、いかなるクラウドノート作成サービスにも依存することなくプライベートに保存されます。
SilverBulletの主な機能
「ライブクエリ」
ノートに動的クエリを埋め込み、知識ベース全体からリアルタイムでデータを取得し表示します。
プラグエコシステム
タスク、カレンダー、Git同期、AI補完などに対応したコミュニティプラグインで、機能を拡張できます。
オフラインファーストPWA
プログレッシブウェブアプリとしてオフラインで動作し、再接続時に編集内容が自動的に同期されます。
Markdownネイティブ
構造化されたメモ作成のために、wikiスタイルのリンク、タグ、フロントマターメタデータを使用して、標準Markdownで記述します。
「コマンドパレット」
スラッシュコマンドとコマンドパレットを備えたキーボード操作インターフェースにより、高速なナビゲーションとアクションが可能です。
HostingerでSilverBulletを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。