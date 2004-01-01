Galaxyは、研究者がコードを一行も書くことなく、データ集約型の生物医学分析を実行、共有、再現できるようにするオープンソースのウェブプラットフォームです。世界中の何千もの研究室で使用されており、統一されたブラウザインターフェースの背後に何千ものコマンドラインツールを統合しているため、科学者は複雑なバイオインフォマティクスパイプラインを構築し、すべてのパラメーターを追跡し、数ヶ月後にまったく同じ分析を再実行することができます。

独自のVPSでGalaxyをセルフホストすることで、機密性の高いシーケンスデータ、患者コホート、未公開のワークフローを完全に管理下に置くことができ、ジョブごとの料金や共有サーバーのキュー待ちもありません。このテンプレートは、Galaxy、PostgreSQL、nginxが事前に構成された単一のオールインワンコンテナを提供し、即座にシングルテナント展開が可能です。