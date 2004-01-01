1クリックインストールでGalaxyのデプロイ
アクセシブルで再現性のあるバイオインフォマティクス解析およびデータ集約型科学ワークフローのためのオープンソースウェブプラットフォーム。
Galaxy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Galaxyの活用例
Galaxyは、研究者がコードを一行も書くことなく、データ集約型の生物医学分析を実行、共有、再現できるようにするオープンソースのウェブプラットフォームです。世界中の何千もの研究室で使用されており、統一されたブラウザインターフェースの背後に何千ものコマンドラインツールを統合しているため、科学者は複雑なバイオインフォマティクスパイプラインを構築し、すべてのパラメーターを追跡し、数ヶ月後にまったく同じ分析を再実行することができます。
独自のVPSでGalaxyをセルフホストすることで、機密性の高いシーケンスデータ、患者コホート、未公開のワークフローを完全に管理下に置くことができ、ジョブごとの料金や共有サーバーのキュー待ちもありません。このテンプレートは、Galaxy、PostgreSQL、nginxが事前に構成された単一のオールインワンコンテナを提供し、即座にシングルテナント展開が可能です。
Galaxyの主な機能
再現可能なワークフロー
すべてのツール、パラメーター、データセットのバージョンをキャプチャすることで、数ヶ月後や数年後でも、あらゆる分析をビット単位で再実行できるようにします。
ビジュアルパイプラインエディター
BashやSnakemakeでスクリプトを作成することなく、ドラッグ＆ドロップキャンバス上で複数ステップのバイオインフォマティクスパイプラインを構築できます。
数千のツール
Galaxy Tool Shedから、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、イメージング、機械学習を網羅する厳選されたツールをインストールします。
インタラクティブノートブック
Jupyter、RStudio、その他のインタラクティブ環境を、Galaxyの履歴やデータセットに直接起動できます。
履歴と共有
すべての分析実行を、共同作業者がワンクリックで共有、公開、またはインポートできるバージョン管理された履歴として整理します。
Condaの依存関係解決
ツールはCondaとBioContainersを通じて依存関係を自動的に解決し、環境の競合を排除します。
HostingerでGalaxyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。