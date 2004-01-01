HFS（HTTPファイルサーバー）は、軽量でセルフホスト型のファイル共有サーバーで、VPSをあらゆるブラウザからアクセス可能な完全に機能するファイル共有ハブに変えます。クライアントソフトウェアのインストールを必要とせず、ファイルの閲覧、ダウンロード、アップロードのためのクリーンでレスポンシブなウェブインターフェースを提供します。

組み込みのユーザーアカウント、フォルダごとのアクセス制御、帯域幅制限、および仮想ファイルシステムにより、HFSは誰がどのファイルにアクセスできるかを完全に制御できます。独自のVPSでセルフホストすることにより、無制限のストレージと帯域幅が利用可能になり、月額のユーザーごとの料金はかかりません。