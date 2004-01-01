HFSの1クリックインストールデプロイ
最新のウェブインターフェースを介して、ディスクから直接ファイルを共有できるセルフホスト型HTTPファイルサーバーです。
HFS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HFSの活用例
HFS（HTTPファイルサーバー）は、軽量でセルフホスト型のファイル共有サーバーで、VPSをあらゆるブラウザからアクセス可能な完全に機能するファイル共有ハブに変えます。クライアントソフトウェアのインストールを必要とせず、ファイルの閲覧、ダウンロード、アップロードのためのクリーンでレスポンシブなウェブインターフェースを提供します。
組み込みのユーザーアカウント、フォルダごとのアクセス制御、帯域幅制限、および仮想ファイルシステムにより、HFSは誰がどのファイルにアクセスできるかを完全に制御できます。独自のVPSでセルフホストすることにより、無制限のストレージと帯域幅が利用可能になり、月額のユーザーごとの料金はかかりません。
HFSの主な機能
仮想ファイルシステム
共有コンテンツを、実際のディスクレイアウトとは独立した仮想フォルダー構造に整理することで、ユーザーが見るものを完全に制御できます。
ユーザーアカウントと権限
フォルダごとに読み取り、書き込み、削除のアクセス許可を持つアカウントを作成することで、各ユーザーは、閲覧が許可されたファイルのみにアクセスできるようになります。
再開可能なアップロードとダウンロード
途中再開可能な転送に対応しているため、ネットワークの中断が発生しても、大規模なファイル操作を最初からやり直すことなく続行できます。
帯域幅の制限
大量のファイル転送中でもサーバーの応答性を維持するため、ユーザーごと、またはグローバルにアップロードおよびダウンロードの速度制限を設定します。
「プラグインシステム」
HFSを、サムネイル、LDAP認証、ブルートフォース攻撃対策、テーマなどのコミュニティプラグインで拡張します。
HostingerでHFSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。