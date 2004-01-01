Excalidrawは、技術的な図形描画を創造的で手書きのような体験に変えるエレガントなバーチャルホワイトボードです。硬直した形式的な図形描画ツールとは異なり、Excalidrawは、ホワイトボードでのブレインストーミングの有機的でスケッチのような美学を取り入れつつ、デジタルな利便性と、安全なチームセッションのためのエンドツーエンド暗号化によるリアルタイムコラボレーションを提供します。

独自のVPSでExcalidrawをセルフホストすることで、チームはプライベートで常に利用可能なホワイトボードツールを手に入れることができ、図形、アーキテクチャスケッチ、ブレインストーミングセッションがすべてインフラストラクチャ内に留まります。データプライバシーの懸念、サブスクリプション費用、外部サービスへの依存は一切ありません。