1クリックインストールでのExcalidrawデプロイ
手描き風の図、ワイヤーフレーム、共同スケッチを作成するためのオープンソースの仮想ホワイトボード。
Excalidraw向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Excalidrawの活用例
Excalidrawは、技術的な図形描画を創造的で手書きのような体験に変えるエレガントなバーチャルホワイトボードです。硬直した形式的な図形描画ツールとは異なり、Excalidrawは、ホワイトボードでのブレインストーミングの有機的でスケッチのような美学を取り入れつつ、デジタルな利便性と、安全なチームセッションのためのエンドツーエンド暗号化によるリアルタイムコラボレーションを提供します。
独自のVPSでExcalidrawをセルフホストすることで、チームはプライベートで常に利用可能なホワイトボードツールを手に入れることができ、図形、アーキテクチャスケッチ、ブレインストーミングセッションがすべてインフラストラクチャ内に留まります。データプライバシーの懸念、サブスクリプション費用、外部サービスへの依存は一切ありません。
Excalidrawの主な機能
手描き風
有機的でスケッチ風のスタイルで図を描画することで、視覚的な表現を作成する障壁を減らし、複雑なアイデアをより親しみやすく感じさせます。
リアルタイムコラボレーション
複数のユーザーが同じキャンバス上で同時にスケッチでき、エンドツーエンド暗号化によりセッションはプライベートかつ安全に保たれます。
無限キャンバス
無制限の描画スペースにより、チームは再構築することなく自由に図を拡張できます。これは、大規模なアーキテクチャ図やブレインストーミングセッションに最適です。
柔軟なエクスポート
図をPNG、SVG、または共有可能なリンクとしてエクスポートできます。これにより、視覚資料をドキュメント、プレゼンテーション、デザインツールに簡単に埋め込むことができます。
オフライン対応 PWA
プログレッシブウェブアプリとして、ローカルファーストストレージを備えて動作するため、アクティブなインターネット接続がない場合でも、図にアクセスできます。
HostingerでExcalidrawを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。