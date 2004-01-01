Maxunは、コードを書かずにウェブからデータを抽出、スクレイピング、クロール、検索できるオープンソースのノーコードウェブデータプラットフォームです。ビジュアルレコーダーを使用すると、ウェブサイトを閲覧するだけで、Maxunがその操作を再利用可能な抽出ロボットに変換します。プログラミングの知識は不要です。AIを活用した抽出機能により、必要なデータを平易な言葉で記述するだけで、自動的に取得できます。

独自のVPSでMaxunをセルフホストすることで、スクレイピングしたデータ、スケジューリング、統合を完全に制御できます。このプラットフォームは、Google Sheets、Airtable、Webhookへのエクスポートをサポートしており、さらに深く掘り下げたい開発者向けに完全なSDKとCLIも含まれています。このデプロイメントには、データ永続化のためのPostgreSQLとファイルストレージのためのMinIOが含まれており、完全な本番環境対応のセットアップを提供します。