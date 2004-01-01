ワンクリックインストールでのMaxunデプロイ
あらゆるウェブサイトを、構造化された自動データ抽出ワークフローに変換するためのオープンソースのノーコードプラットフォームです。
Maxun向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Maxunの活用例
Maxunは、コードを書かずにウェブからデータを抽出、スクレイピング、クロール、検索できるオープンソースのノーコードウェブデータプラットフォームです。ビジュアルレコーダーを使用すると、ウェブサイトを閲覧するだけで、Maxunがその操作を再利用可能な抽出ロボットに変換します。プログラミングの知識は不要です。AIを活用した抽出機能により、必要なデータを平易な言葉で記述するだけで、自動的に取得できます。
独自のVPSでMaxunをセルフホストすることで、スクレイピングしたデータ、スケジューリング、統合を完全に制御できます。このプラットフォームは、Google Sheets、Airtable、Webhookへのエクスポートをサポートしており、さらに深く掘り下げたい開発者向けに完全なSDKとCLIも含まれています。このデプロイメントには、データ永続化のためのPostgreSQLとファイルストレージのためのMinIOが含まれており、完全な本番環境対応のセットアップを提供します。
Maxunの主な機能
コード不要のレコーダー
ブラウジング操作を一度記録するだけで、Maxunがそれを繰り返し実行可能な抽出ロボットに変換します — コードは不要です。
AIデータ抽出
欲しいデータを自然言語で記述するだけで、LLMを活用した抽出機能がそれを見つけて構造化します。
Webクローリング
ウェブサイト全体を自動的にクロールし、定義された範囲内の関連するすべてのページからコンテンツを発見し、抽出します。
「予定実行」
ロボットをスケジュール実行するように設定し、手動での介入なしに、最新の構造化データを指定の宛先へ配信します。
柔軟な統合
組み込みの連携サポートにより、抽出したデータをGoogle Sheets、Airtable、または任意のWebhookエンドポイントに直接エクスポートできます。
HostingerでMaxunを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。