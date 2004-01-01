Komariは、エンタープライズ監視プラットフォームのオーバーヘッドなしに、インフラストラクチャのリアルタイムな可視性を必要とするセルフホスト向けに構築された、軽量なオープンソースのサーバー監視ツールです。各監視対象サーバーにインストールされた小さなエージェントを使用して、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスを収集し、それらをクリーンなウェブダッシュボードに表示します。

Komariはセルフホスト型であるため、すべてのサーバーテレメトリは、サードパーティサービスにデータを送信することなく、独自のインフラストラクチャ内に留まります。SQLiteをバックエンドとする設計は、外部データベースへの依存がゼロであることを意味し、小規模チームや個人運営者にとっても、迅速なデプロイと簡単なメンテナンスを可能にします。