Komariのワンクリックインストールでのデプロイ
エージェントベースのデータ収集とリアルタイムメトリクスを備えた、軽量なセルフホスト型サーバー監視ダッシュボードです。
Komari向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Komariの活用例
Komariは、エンタープライズ監視プラットフォームのオーバーヘッドなしに、インフラストラクチャのリアルタイムな可視性を必要とするセルフホスト向けに構築された、軽量なオープンソースのサーバー監視ツールです。各監視対象サーバーにインストールされた小さなエージェントを使用して、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスを収集し、それらをクリーンなウェブダッシュボードに表示します。
Komariはセルフホスト型であるため、すべてのサーバーテレメトリは、サードパーティサービスにデータを送信することなく、独自のインフラストラクチャ内に留まります。SQLiteをバックエンドとする設計は、外部データベースへの依存がゼロであることを意味し、小規模チームや個人運営者にとっても、迅速なデプロイと簡単なメンテナンスを可能にします。
Komariの主な機能
エージェント型監視
軽量なKomariエージェントを任意のサーバーにインストールし、メトリクスを収集して中央ダッシュボードにストリーミングします。
「リアルタイムメトリクス」
「ウェブインターフェース」で、CPU使用率、メモリ消費量、ディスクI/O、およびネットワークスループットがリアルタイムで更新されるのを確認できます。
「マルチサーバーダッシュボード」
すべてのサーバーを単一の画面から監視し、各エージェントが中央ホストに個別にレポートします。
外部依存性ゼロ
SQLiteストレージは、個別のデータベースサービスを管理する必要がないことを意味します。必要なのはコンテナと永続的なデータボリュームだけです。
「カスタムテーマサポート」
ダッシュボードの外観を、好みや組織のブランドに合わせてパーソナライズできます。
HostingerでKomariを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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