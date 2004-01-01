Marretaは、トラッキングクッキー、広告、アクセス障壁を取り除いた、クリーンで読みやすいバージョンを提供するためにウェブページを取得・処理するセルフホスト型ウェブプロキシです。URLを正規化し、HTML出力からノイズを除去し、結果をローカルにキャッシュするため、繰り返し読み込む際に即座に表示されます。ドメインごとのカスタムルールにより、特定のサイトがどのようにクリーンアップされ、レンダリングされるかを微調整できます。

独自のVPSでMarretaを実行することは、すべての処理がユーザーが管理するインフラストラクチャで行われることを意味します。サードパーティの閲覧サービスが閲覧履歴を受け取ることはありません。その結果、使用制限がなく、サーバーからデータが流出することもない、クラウドベースのリーダープロキシに代わるプライベートで高速、自己完結型の代替手段となります。