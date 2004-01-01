Marretaの1クリックインストール
集中を妨げず、トラッキングなしで読めるように、記事を取得してクリーンアップするセルフホスト型ウェブコンテンツプロキシ。
Marreta向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Marretaの活用例
Marretaは、トラッキングクッキー、広告、アクセス障壁を取り除いた、クリーンで読みやすいバージョンを提供するためにウェブページを取得・処理するセルフホスト型ウェブプロキシです。URLを正規化し、HTML出力からノイズを除去し、結果をローカルにキャッシュするため、繰り返し読み込む際に即座に表示されます。ドメインごとのカスタムルールにより、特定のサイトがどのようにクリーンアップされ、レンダリングされるかを微調整できます。
独自のVPSでMarretaを実行することは、すべての処理がユーザーが管理するインフラストラクチャで行われることを意味します。サードパーティの閲覧サービスが閲覧履歴を受け取ることはありません。その結果、使用制限がなく、サーバーからデータが流出することもない、クラウドベースのリーダープロキシに代わるプライベートで高速、自己完結型の代替手段となります。
Marretaの主な機能
URLのクリーンアップおよび正規化
URLの取得前に、トラッキングパラメーター、リダイレクト、クエリノイズをURLから取り除き、常にクリーンな正規リンクを生成します。
クッキーなしのコンテンツ取得
クッキーや識別ヘッダーなしでページを取得し、クッキー同意ポップアップやクッキーベースのアクセスゲートを回避します。
HTML最適化
広告、スクリプト、ポップアップ、およびコンテンツ以外の要素を削除し、ページのクリーンで高速に読み込まれるバージョンを提供します。
インテリジェントキャッシング
処理済みのページをローカルにキャッシュするため、再訪問時にはソースページを再取得したり再処理したりすることなく、即座に表示されます。
ドメイン別カスタムルール
あらゆるドメインの出力を微調整するために、サイト固有のCSS削除、JavaScript挿入、およびカスタムヘッダーまたはCookieルールを適用できます。
JSON APIアクセス
処理されたすべてのURLはJSON APIレスポンスとしても利用可能です。そのため、Marretaを自動化ワークフローに簡単に統合できます。
HostingerでMarretaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。