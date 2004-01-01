Stirling PDFの1クリックインストール
サードパーティサービスにアップロードすることなく、ドキュメントの結合、分割、変換、OCR、圧縮、墨消し、署名など、50以上の操作が可能なセルフホスト型PDFツールキットです。
Stirling PDF向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Stirling PDFの活用例
Stirling PDFは、50種類以上のドキュメント操作をすべてご自身のサーバー上で処理するセルフホスト型のPDF操作プラットフォームです。結合、分割、回転、圧縮、Office形式とPDF形式間の変換、OCRの適用、機密コンテンツの墨消し、透かしの追加、デジタル署名の適用、PDF/Aへのエクスポートなど、これらすべてを、どのブラウザからでもアクセスできるクリーンなウェブインターフェースを通じて行います。ファイルサイズの制限はなく、使用量クォータもありません。ドキュメントがお客様のインフラストラクチャから離れることもありません。
法務チーム、財務部門、および機密文書を扱うあらゆる組織にとって、Stirling PDFをセルフホストすることは、機密ファイルがサードパーティのクラウドサービスを経由することなく処理されることを保証しつつ、エンタープライズグレードのPDF処理を実現する最もシンプルな方法です。
Stirling PDFの主な機能
50以上のPDF操作
結合、分割、回転、圧縮、ページの並べ替え、画像の抽出、その他多数の操作を、サービスを切り替えることなく、すべて1つのツールで行えます。
OCRと変換
Tesseract OCRを使用してスキャンしたドキュメントを検索可能なPDFに変換し、PDFとWord、Excel、またはPowerPoint形式間で変換します。
墨消しとプライバシー
共有する前に、ドキュメントから機密性の高いテキスト、画像、メタデータを完全に削除します。元のコンテンツが復元されるリスクはありません。
デジタル署名
サードパーティの署名サービスやドキュメントごとのサブスクリプション料金に依存することなく、PDFに法的拘束力のあるデジタル署名を適用できます。
バッチ処理
バッチ操作で複数のファイルを同時に処理し、組み込みのREST APIを通じてドキュメントのワークフローを自動化します。
PDF/A アーカイブ
法律、金融、政府の分野で求められる長期的なアーカイブのコンプライアンスに対応するため、ドキュメントをPDF/A形式に変換します。
HostingerでStirling PDFを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。