Stirling PDFは、50種類以上のドキュメント操作をすべてご自身のサーバー上で処理するセルフホスト型のPDF操作プラットフォームです。結合、分割、回転、圧縮、Office形式とPDF形式間の変換、OCRの適用、機密コンテンツの墨消し、透かしの追加、デジタル署名の適用、PDF/Aへのエクスポートなど、これらすべてを、どのブラウザからでもアクセスできるクリーンなウェブインターフェースを通じて行います。ファイルサイズの制限はなく、使用量クォータもありません。ドキュメントがお客様のインフラストラクチャから離れることもありません。

法務チーム、財務部門、および機密文書を扱うあらゆる組織にとって、Stirling PDFをセルフホストすることは、機密ファイルがサードパーティのクラウドサービスを経由することなく処理されることを保証しつつ、エンタープライズグレードのPDF処理を実現する最もシンプルな方法です。