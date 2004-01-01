Apache Gravitinoの1クリックインストール。
Iceberg、Hive、MySQL、PostgreSQLといったシステムにわたるカタログ、スキーマ、テーブルを、単一のAPIで統合するオープンソースのメタデータレイクです。
Apache Gravitino向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Gravitinoの活用例
Apache Gravitinoは、地理的に分散されたフェデレーテッドメタデータレイクであり、データチームが異種カタログ全体でテーブル、スキーマ、ファイルセット、モデル、およびアクセスポリシーを一元的に管理できる場所を提供します。従来のHive Metastoreとは異なり、Gravitinoはメタデータをコピーすることなく既存のカタログをフェデレートし、統合されたREST APIと最新のWeb UIを通じてそれらを公開します。これにより、Trino、Spark、Flink、Dorisなどのエンジンが同じ論理ビューをクエリできます。
独自のVPSでGravitinoをセルフホストすることで、機密性の高いリネージ、スキーマ定義、および認証情報マッピングを環境内に保持し、マネージドメタデータサービスの継続的なコストを回避できます。バンドルされているIceberg RESTカタログエンドポイントは、そのまますぐにレイクハウスのテーブルをサポートできます。
Apache Gravitinoの主な機能
統合メタデータレイク
単一のREST APIと3レベルのmetalake.catalog.schemaネームスペースの背後で、Iceberg、Hive、JDBC、ファイルシステムカタログを統合します。
組み込み Iceberg REST
ポート9001でIceberg RESTカタログエンドポイントを提供します。これにより、Spark、Flink、Trinoは外部サービスなしでIcebergテーブルを読み書きできます。
モダンなウェブUI
組み込みのウェブコンソールから、メタレイク、カタログ、スキーマ、テーブルを閲覧し、プロパティを編集し、リネージを確認できます。追加のコンテナは不要です。
マルチエンジン互換性
Trino、Spark、Flink、Doris、およびPyIcebergコネクタはGravitinoと連携し、同じメタデータでSQL、バッチ、ストリーミングのワークロードを処理します。
ファイルセットおよびモデルカタログ
テーブルと並行して、非構造化ファイルセットとMLモデルのメタデータを管理し、AIおよびレイクハウスのワークロードに単一のガバナンスプレーンを提供します。
HostingerでApache Gravitinoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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