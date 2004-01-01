Apache Gravitinoは、地理的に分散されたフェデレーテッドメタデータレイクであり、データチームが異種カタログ全体でテーブル、スキーマ、ファイルセット、モデル、およびアクセスポリシーを一元的に管理できる場所を提供します。従来のHive Metastoreとは異なり、Gravitinoはメタデータをコピーすることなく既存のカタログをフェデレートし、統合されたREST APIと最新のWeb UIを通じてそれらを公開します。これにより、Trino、Spark、Flink、Dorisなどのエンジンが同じ論理ビューをクエリできます。

独自のVPSでGravitinoをセルフホストすることで、機密性の高いリネージ、スキーマ定義、および認証情報マッピングを環境内に保持し、マネージドメタデータサービスの継続的なコストを回避できます。バンドルされているIceberg RESTカタログエンドポイントは、そのまますぐにレイクハウスのテーブルをサポートできます。