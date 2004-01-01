Zammadの1クリックインストール
メール、チャット、ソーシャルチャネルを単一のチケット管理ワークフローに統合する、オープンソースのヘルプデスクおよびカスタマーサポートプラットフォームです。
Zammad向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Zammadの活用例
Zammadは、メール、チャット、電話、Twitter、Facebook、Telegramでの会話を単一のチケットキューに統合する、完全にオープンソースのヘルプデスクおよびカスタマーサポートシステムです。エージェントは1つの受信トレイから作業し、顧客は好みのチャネルで連絡を取ることができ、すべてのやり取りは完全な監査履歴とともに統合された顧客プロファイルに記録されます。
独自のVPSでZammadをセルフホストすることで、エージェントごとのライセンス料なしに、顧客データ、会話の記録、SLAメトリクスを管理下に置くことができます。このプラットフォームは、カスタムワークフロー、ナレッジベース記事、時間追跡機能を備え、1人体制のサポートデスクから複数チームでの運用まで拡張可能です。
Zammadの主な機能
マルチチャネル受信トレイ
メール、ウェブチャット、Telegram、Twitter、Facebook、電話からのチケットを1つのキューに集約することで、エージェントはツール間をタブで切り替えることなく作業できます。
SLA およびエスカレーション
顧客またはチケットの種類ごとに応答および解決の目標を定義し、期限が過ぎた場合には自動的にエスカレーションを行います。
ナレッジベース
公開記事と社内記事を多言語対応で公開し、繰り返しのチケットを削減し、新しいエージェントのオンボーディングを迅速化します。
全文検索
Elasticsearchを基盤とする検索は、すべてのチケット、記事、顧客記録全体を対象とし、大規模な場合でもミリ秒単位で結果を返します。
カスタムワークフロー
コードを記述することなく、チケットのルーティング、返信の送信、フィールドの更新を行うトリガーベースの自動化とスケジューラージョブを構築します。
REST APIとWebhooks
包括的なREST APIとアウトバウンドWebフックを介して、ZammadをCRM、監視ツール、チャットボットと連携させることができます。
HostingerでZammadを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。