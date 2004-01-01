Zammadは、メール、チャット、電話、Twitter、Facebook、Telegramでの会話を単一のチケットキューに統合する、完全にオープンソースのヘルプデスクおよびカスタマーサポートシステムです。エージェントは1つの受信トレイから作業し、顧客は好みのチャネルで連絡を取ることができ、すべてのやり取りは完全な監査履歴とともに統合された顧客プロファイルに記録されます。

独自のVPSでZammadをセルフホストすることで、エージェントごとのライセンス料なしに、顧客データ、会話の記録、SLAメトリクスを管理下に置くことができます。このプラットフォームは、カスタムワークフロー、ナレッジベース記事、時間追跡機能を備え、1人体制のサポートデスクから複数チームでの運用まで拡張可能です。