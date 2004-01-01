LavinMQは、AMQP 0-9-1プロトコルに基づいて構築された、軽量で高性能なメッセージブローカーです。スループットを念頭に設計されており、低いメモリとCPU使用率を維持しながら、毎秒最大100万メッセージを処理します。そのため、大規模なインフラストラクチャのオーバーヘッドなしで信頼性の高いメッセージングを必要とするチームにとって理想的な選択肢です。

VPSでLavinMQをセルフホストすることで、メッセージングインフラストラクチャを完全に制御できます。ダイレクト、トピック、ファンアウト、および高度な交換タイプに加え、クラスタリング、フェデレーション、ストリームキュー、MQTT、Prometheusモニタリングをサポートしており、これらはすべて本番環境レベルのメッセージングパイプラインに必要なものです。