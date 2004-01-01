LavinMQのワンクリックデプロイ
高性能なAMQPメッセージブローカーは、毎秒100万メッセージまで配信可能で、ウェブ管理UIを内蔵しています。
LavinMQ向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LavinMQの活用例
LavinMQは、AMQP 0-9-1プロトコルに基づいて構築された、軽量で高性能なメッセージブローカーです。スループットを念頭に設計されており、低いメモリとCPU使用率を維持しながら、毎秒最大100万メッセージを処理します。そのため、大規模なインフラストラクチャのオーバーヘッドなしで信頼性の高いメッセージングを必要とするチームにとって理想的な選択肢です。
VPSでLavinMQをセルフホストすることで、メッセージングインフラストラクチャを完全に制御できます。ダイレクト、トピック、ファンアウト、および高度な交換タイプに加え、クラスタリング、フェデレーション、ストリームキュー、MQTT、Prometheusモニタリングをサポートしており、これらはすべて本番環境レベルのメッセージングパイプラインに必要なものです。
LavinMQの主な機能
高スループット
最大100万メッセージ/秒のベンチマークを達成したLavinMQは、要求の厳しいメッセージングワークロードに対して卓越したパフォーマンスを提供します。
AMQP および MQTT サポート
AMQP 0-9-1およびMQTTプロトコルをネイティブでサポートしており、幅広いメッセージングクライアントやライブラリと互換性があります。
「ウェブ管理UI」
組み込みの管理インターフェースを使用すると、どのブラウザからでもキュー、エクスチェンジ、接続、およびメッセージレートを監視できます。
詳細交換タイプ
柔軟なルーティングロジックに対応するため、ダイレクト、トピック、ファンアウト、コンシステントハッシュ、デッドレター、遅延メッセージ交換をサポートします。
クラスタリングおよびフェデレーション
分散型で高可用性のデプロイメント向けに、組み込みのクラスタリングとフェデレーションのサポートにより、水平にスケールできます。
プロメテウス統合
Prometheusスクレイピング用のメトリクスを公開し、Grafanaダッシュボードやアラートパイプラインとのシームレスな統合を可能にします。
HostingerでLavinMQを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。