1クリックインストールでDonetickをデプロイ
複数のユーザー間で家事や定期的な役割分担を整理するためのオープンソース共同タスク管理ツール
Donetick向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Donetickの活用例
Donetickは、シェアハウスや小規模グループ向けに特別に構築されたセルフホスト型のタスク管理アプリケーションです。単純なTo-Doリストを超え、完了履歴に基づいたランダムなローテーションやワークロードのバランス調整を含むインテリジェントな割り当て戦略を提供することで、繰り返しのタスクが手動での調整なしに全メンバー間で公平に分配されます。
柔軟なスケジュール設定は、日次、週次、月次、およびカスタムの繰り返しパターンをサポートし、TelegramやPushoverとの連携によりタイムリーなリマインダーが配信されます。NFCタグのサポートにより、メンバーは関連する場所のタグをタップするだけでタスクを即座に完了できます。SSOおよびOIDC互換性により、Donetickは既存のID設定に適合し、軽量なSQLiteバックエンドはデプロイをシンプルに保ちます。セルフホストにより、サブスクリプション料金なしで完全なデータプライバシーが得られます。
Donetickの主な機能
スマートタスク割り当て
各メンバーの完了履歴に基づき、ランダムな割り当てまたはワークロードのバランス調整を用いて、家事を公平に分担します。
柔軟な繰り返し
毎日、毎週、毎月、カスタムのスケジュールに対応しており、毎日の食器洗いから毎月の徹底的な掃除まで、あらゆるルーティンを順調に進めることができます。
「プッシュ通知」
TelegramとPushoverと連携し、リマインダーと延滞アラートをメンバーのデバイスに直接送信します。
NFCタグサポート
メンバーが電話をタップするだけでタスクを即座に完了にできるよう、NFCタグを家の適切な場所に設置します。
SSO および OIDC ログイン
既存のIDプロバイダーと、シングルサインオンおよびOpenID Connectを介して連携し、シームレスなユーザー管理を実現します。
HostingerでDonetickを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。