Donetickは、シェアハウスや小規模グループ向けに特別に構築されたセルフホスト型のタスク管理アプリケーションです。単純なTo-Doリストを超え、完了履歴に基づいたランダムなローテーションやワークロードのバランス調整を含むインテリジェントな割り当て戦略を提供することで、繰り返しのタスクが手動での調整なしに全メンバー間で公平に分配されます。

柔軟なスケジュール設定は、日次、週次、月次、およびカスタムの繰り返しパターンをサポートし、TelegramやPushoverとの連携によりタイムリーなリマインダーが配信されます。NFCタグのサポートにより、メンバーは関連する場所のタグをタップするだけでタスクを即座に完了できます。SSOおよびOIDC互換性により、Donetickは既存のID設定に適合し、軽量なSQLiteバックエンドはデプロイをシンプルに保ちます。セルフホストにより、サブスクリプション料金なしで完全なデータプライバシーが得られます。