Notifuseは、マーケティングキャンペーンとトランザクションメール配信を単一のシステムに統合する、オープンソースのセルフホスト型メールプラットフォームです。MailchimpやBrevoのようなサブスクリプションベースのサービスとは異なり、Notifuseは独自のサーバーで動作するため、メールごとの料金が発生せず、購読者データを完全にプライベートに保ち、管理下に置くことができます。

このプラットフォームは、Amazon SES、Mailgun、Postmarkを含む複数のメールプロバイダーをサポートしており、コストと配信要件に合ったバックエンドを通じてメッセージをルーティングできます。ドラッグ＆ドロップのキャンペーンエディター、オーディエンスセグメンテーション、開封およびクリック追跡、そしてプログラムによるトランザクションメール用のREST APIにより、マーケターと開発者の両方が、単一のセルフホスト型デプロイメントから必要なものすべてを手に入れることができます。