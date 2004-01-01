Notifuseの1クリック導入
マーケティングキャンペーンやトランザクションメール向けの、マルチプロバイダー配信に対応したセルフホスト型メールプラットフォームです。
Notifuse向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Notifuseの活用例
Notifuseは、マーケティングキャンペーンとトランザクションメール配信を単一のシステムに統合する、オープンソースのセルフホスト型メールプラットフォームです。MailchimpやBrevoのようなサブスクリプションベースのサービスとは異なり、Notifuseは独自のサーバーで動作するため、メールごとの料金が発生せず、購読者データを完全にプライベートに保ち、管理下に置くことができます。
このプラットフォームは、Amazon SES、Mailgun、Postmarkを含む複数のメールプロバイダーをサポートしており、コストと配信要件に合ったバックエンドを通じてメッセージをルーティングできます。ドラッグ＆ドロップのキャンペーンエディター、オーディエンスセグメンテーション、開封およびクリック追跡、そしてプログラムによるトランザクションメール用のREST APIにより、マーケターと開発者の両方が、単一のセルフホスト型デプロイメントから必要なものすべてを手に入れることができます。
Notifuseの主な機能
キャンペーンエディター
A/Bテスト、スケジュール設定、リアルタイムプレビュー機能を搭載したドラッグ＆ドロップのビジュアルエディターで、メールキャンペーンを構築できます。
トランザクションメールAPI
動的でパーソナライズされたコンテンツ向けに、Liquidテンプレーティングを使用して、REST API経由でイベントトリガーメールをプログラムで送信します。
マルチプロバイダー配送
テンプレートやワークフローを変更することなく、Amazon SES、Mailgun、Postmark、または任意のSMTPプロバイダーを通じてメールをルーティングできます。
購読者セグメンテーション
購読者の属性と過去のエンゲージメント履歴に基づき、特定のオーディエンスセグメントを対象としたキャンペーンを展開します。
「開封とクリックのトラッキング」
ダッシュボードに組み込まれた詳細な開封率、クリックトラッキング、および配信分析で、キャンペーンのパフォーマンスを測定します。
HostingerでNotifuseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。