Apache SkyWalkingの1クリックインストール
マイクロサービス全体にわたる分散トレーシング、メトリクス、ログ、およびeBPFベースのプロファイリング向けのAPMプラットフォーム（オープンソース）。
Apache SkyWalking向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache SkyWalkingの活用例
Apache SkyWalkingはCNCFのメンバープロジェクトであり、クラウドネイティブおよび分散システム向けにエンドツーエンドの可観測性を提供しています。分散トレース、サービスメトリクス、ログ相関、およびeBPFを介した継続的なプロファイリングを収集します。これにより、エンジニアリングチームは個別のツールを組み合わせることなく、スタック全体の統合されたビューを得ることができます。内蔵のトポロジーマップとアラート機能により、レイテンシーのホットスポット、依存関係の障害、および異常がエスカレートする前に簡単に特定できます。
このデプロイメントは、SkyWalking OAPサーバーと、SkyWalkingネイティブの時系列ストレージエンジンであるBanyanDBを組み合わせることで、外部のElasticsearchやその他のデータベースを不要にします。セルフホスティングにより、テレメトリーデータを完全に制御できます。トレースペイロード、サービスパフォーマンスメトリクス、およびプロファイリング結果は、スパンごとの課金なしで、すべて独自のインフラストラクチャ上に保持されます。
Apache SkyWalkingの主な機能
分散トレース
マイクロサービス全体で、自動コンテキスト伝播により完全なリクエストトレースをキャプチャし、サービス間の依存関係とオペレーションごとのレイテンシーの内訳を明らかにします。
eBPF プロファイリング
eBPFを使用した継続的なCPUおよびメモリプロファイリングは、コード変更なしで実行中のプロセスをプローブし、サンプリングオーバーヘッドなしで本番環境のホットスポットを特定します。
「サービストポロジーマップ図」
自動生成されたリアルタイムトポロジー図は、アーキテクチャ内の各サービス間の呼び出し関係、エラー率、およびスループットを表示します。
ログ相関
ログエントリを、それらを生成したトレーススパンに紐付けることで、手動で検索することなく、失敗したリクエストから関連するログ行に直接移動できるようになります。
ネイティブ バンヤンDB ストレージ
BanyanDBはSkyWalking専用に構築された時系列ストアであり、Elasticsearchを必要とせずに高い書き込みスループットと効率的な範囲クエリを実現します。
HostingerでApache SkyWalkingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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