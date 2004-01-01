Apache SkyWalkingはCNCFのメンバープロジェクトであり、クラウドネイティブおよび分散システム向けにエンドツーエンドの可観測性を提供しています。分散トレース、サービスメトリクス、ログ相関、およびeBPFを介した継続的なプロファイリングを収集します。これにより、エンジニアリングチームは個別のツールを組み合わせることなく、スタック全体の統合されたビューを得ることができます。内蔵のトポロジーマップとアラート機能により、レイテンシーのホットスポット、依存関係の障害、および異常がエスカレートする前に簡単に特定できます。

このデプロイメントは、SkyWalking OAPサーバーと、SkyWalkingネイティブの時系列ストレージエンジンであるBanyanDBを組み合わせることで、外部のElasticsearchやその他のデータベースを不要にします。セルフホスティングにより、テレメトリーデータを完全に制御できます。トレースペイロード、サービスパフォーマンスメトリクス、およびプロファイリング結果は、スパンごとの課金なしで、すべて独自のインフラストラクチャ上に保持されます。