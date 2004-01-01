Lycheeは、洗練されたオープンソースの写真管理システムで、任意の画像フォルダを美しく表示されるオンラインギャラリーに変えます。EXIFおよびIPTCメタデータをインデックス化し、レスポンシブなサムネイルを生成し、写真をネストされたアルバムに整理します。また、個々のアルバムや単一の写真に対して、公開、パスワード保護、プライベート共有を提供します。これらすべてが、クリーンでモバイルフレンドリーなウェブUIによって支えられています。

VPSでLycheeをセルフホストすることで、フル解像度のオリジナル画像、位置情報、閲覧履歴を、サードパーティの写真プラットフォームに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このアプリは、バックエンドとしてMySQL、MariaDB、PostgreSQL、またはSQLiteをサポートしており、オブジェクトストレージ、LDAP、OAuthプロバイダーとクリーンに統合されます。そのため、個人の写真アーカイブとしても、小規模チームの共有ライブラリとしても同様に適しています。