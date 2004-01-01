Lycheeの1クリックインストールによるデプロイ
本格的な写真家向けに構築された、アルバム整理、共有管理、メタデータ対応の閲覧機能を備えたセルフホスト型写真管理プラットフォーム。
Lychee向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lycheeの活用例
Lycheeは、洗練されたオープンソースの写真管理システムで、任意の画像フォルダを美しく表示されるオンラインギャラリーに変えます。EXIFおよびIPTCメタデータをインデックス化し、レスポンシブなサムネイルを生成し、写真をネストされたアルバムに整理します。また、個々のアルバムや単一の写真に対して、公開、パスワード保護、プライベート共有を提供します。これらすべてが、クリーンでモバイルフレンドリーなウェブUIによって支えられています。
VPSでLycheeをセルフホストすることで、フル解像度のオリジナル画像、位置情報、閲覧履歴を、サードパーティの写真プラットフォームに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このアプリは、バックエンドとしてMySQL、MariaDB、PostgreSQL、またはSQLiteをサポートしており、オブジェクトストレージ、LDAP、OAuthプロバイダーとクリーンに統合されます。そのため、個人の写真アーカイブとしても、小規模チームの共有ライブラリとしても同様に適しています。
Lycheeの主な機能
入れ子になったアルバム階層
写真をアルバムやサブアルバムに整理し、ドラッグ＆ドロップで並べ替え、カバー画像の選択、アルバムごとの共有設定が可能です。
EXIF と IPTC メタデータ
カメラ、レンズ、露出、GPS、IPTCタグを自動抽出することで、アルバムをカメラ本体、焦点距離、または場所で検索したり、フィルターで絞り込んだりできるようになります。
きめ細かい共有コントロール
アルバムを公開、パスワード保護、または招待制に設定し、ライブラリの他の部分を公開することなく、アルバムごとまたは写真ごとに共有リンクを生成できます。
RAWおよびHEICのサポート
JPEG、PNG、ビデオに加え、RAW形式およびHEIC形式にネイティブ対応 — Lycheeはオリジナルファイルを保持したまま、ウェブ用にトランスコードします。
OAuthとLDAPログイン
Google、GitHub、任意のLDAPディレクトリなどの既存のIDプロバイダーに接続し、貢献者がすでに持っている認証情報でサインインできるようにします。
オブジェクトストレージバックエンド
オプションで、S3互換のオブジェクトストレージに写真を保存すると、ローカルディスクの容量を超えてライブラリを拡張し、同じUXを維持できます。
HostingerでLycheeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。