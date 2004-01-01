Lycheeが最大70％オフ

Lycheeの1クリックインストールによるデプロイ

本格的な写真家向けに構築された、アルバム整理、共有管理、メタデータ対応の閲覧機能を備えたセルフホスト型写真管理プラットフォーム。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Lycheeの1クリックインストールによるデプロイ

Lychee向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Lycheeの活用例

Lycheeは、洗練されたオープンソースの写真管理システムで、任意の画像フォルダを美しく表示されるオンラインギャラリーに変えます。EXIFおよびIPTCメタデータをインデックス化し、レスポンシブなサムネイルを生成し、写真をネストされたアルバムに整理します。また、個々のアルバムや単一の写真に対して、公開、パスワード保護、プライベート共有を提供します。これらすべてが、クリーンでモバイルフレンドリーなウェブUIによって支えられています。

VPSでLycheeをセルフホストすることで、フル解像度のオリジナル画像、位置情報、閲覧履歴を、サードパーティの写真プラットフォームに渡すのではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このアプリは、バックエンドとしてMySQL、MariaDB、PostgreSQL、またはSQLiteをサポートしており、オブジェクトストレージ、LDAP、OAuthプロバイダーとクリーンに統合されます。そのため、個人の写真アーカイブとしても、小規模チームの共有ライブラリとしても同様に適しています。

早速申し込む
{name}の活用例

Lycheeの主な機能

入れ子になったアルバム階層

写真をアルバムやサブアルバムに整理し、ドラッグ＆ドロップで並べ替え、カバー画像の選択、アルバムごとの共有設定が可能です。

EXIF と IPTC メタデータ

カメラ、レンズ、露出、GPS、IPTCタグを自動抽出することで、アルバムをカメラ本体、焦点距離、または場所で検索したり、フィルターで絞り込んだりできるようになります。

きめ細かい共有コントロール

アルバムを公開、パスワード保護、または招待制に設定し、ライブラリの他の部分を公開することなく、アルバムごとまたは写真ごとに共有リンクを生成できます。

RAWおよびHEICのサポート

JPEG、PNG、ビデオに加え、RAW形式およびHEIC形式にネイティブ対応 — Lycheeはオリジナルファイルを保持したまま、ウェブ用にトランスコードします。

OAuthとLDAPログイン

Google、GitHub、任意のLDAPディレクトリなどの既存のIDプロバイダーに接続し、貢献者がすでに持っている認証情報でサインインできるようにします。

オブジェクトストレージバックエンド

オプションで、S3互換のオブジェクトストレージに写真を保存すると、ローカルディスクの容量を超えてライブラリを拡張し、同じUXを維持できます。

HostingerでLycheeを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Immich

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Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

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Airsonic Advanced

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Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

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