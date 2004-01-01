レラティクルのワンクリックインストール
ネイティブAIエージェントサポート、30のMCPツール、および顧客ワークフローを自動化するためのREST APIを搭載したオープンソースCRMです。
Relaticle向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Relaticleの活用例
Relaticleは、ネイティブAIエージェントサポートを核として構築された、セルフホスト型CRMプラットフォームです。最新のFilamentを搭載したインターフェースを通じて、連絡先、企業、およびセールスパイプラインを管理します。また、AIエージェントがUIをスクレイピングしたり、脆弱な統合に依存したりすることなく、CRMデータを直接読み書きできる30のModel Context Protocolツールを公開しています。
AIを後付けで追加する従来のCRMとは異なり、Relaticleは同じデータモデルを通じて人間とAIエージェントの両方による運用を前提としてゼロから設計されています。REST APIは完全なプログラムによるアクセスを提供し、Laravel Horizonのバックグラウンドワーカーがインポート、通知、およびスケジュールされた自動化を処理します。すべてのデータは、お客様自身のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保持されます。
Relaticleの主な機能
ネイティブAIエージェントサポート
30種類の組み込みのModel Context Protocolツールにより、AIエージェントはカスタム統合なしで、連絡先の作成、パイプラインの更新、CRMデータの直接照会を行うことができます。
連絡先とパイプライン
すべての顧客関係の信頼できる記録を必要とするチーム向けに設計された構造化されたCRMで、連絡先、企業、取引、セールスパイプラインを管理します。
フル REST API
ウェブインターフェースにアクセスすることなく、完全なREST APIは、自動化スクリプト、サードパーティ統合、カスタムレポートのために、すべてのCRMオブジェクトを公開します。
バックグラウンドジョブ処理
Laravel Horizon は、重い操作中にウェブインターフェースをブロックすることなく、インポート、通知、スケジュールされたタスクのキューに入れられたジョブを処理します。
「OAuthソーシャルログイン」
チームメンバーはGitHubまたはGoogleアカウントでサインインするため、CRM用の個別の認証情報を管理する必要がなくなります。
HostingerでRelaticleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。