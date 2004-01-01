Relaticleは、ネイティブAIエージェントサポートを核として構築された、セルフホスト型CRMプラットフォームです。最新のFilamentを搭載したインターフェースを通じて、連絡先、企業、およびセールスパイプラインを管理します。また、AIエージェントがUIをスクレイピングしたり、脆弱な統合に依存したりすることなく、CRMデータを直接読み書きできる30のModel Context Protocolツールを公開しています。

AIを後付けで追加する従来のCRMとは異なり、Relaticleは同じデータモデルを通じて人間とAIエージェントの両方による運用を前提としてゼロから設計されています。REST APIは完全なプログラムによるアクセスを提供し、Laravel Horizonのバックグラウンドワーカーがインポート、通知、およびスケジュールされた自動化を処理します。すべてのデータは、お客様自身のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保持されます。