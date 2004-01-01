ChronoFrameのワンクリックインストール
写真家向けのセルフホスト型フォトギャラリーで、自動EXIF解析、リバースジオコーディング、インタラクティブな探索マップ機能を搭載しています。
ChronoFrame向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ChronoFrameの活用例
ChronoFrameは、クラウドサービスに作品を預けることなく、美しくメタデータに対応したホームを求める写真家のために構築された、モダンなオープンソースの写真ギャラリーです。高速な画像パイプラインを備えたNuxt 4上に構築されており、アップロード時にEXIFを自動的に解析し、撮影場所を逆ジオコーディングし、即時読み込みのためにThumbHashプレースホルダーを生成し、JPEG、PNG、HEIC/HEIFに加えて、Live PhotosとMotion Photosをサポートしています。
VPSでChronoFrameを実行すると、フル解像度のオリジナル、GPS座標、閲覧履歴を自分で管理できます。サブスクリプションなし、写真ごとの制限なし、第三者によるスキャンもありません。写真はローカルディスクまたはS3互換のバケットに保存でき、付属の探索マップは、すべての旅行を、各フレームがどこで撮影されたかの閲覧可能なタイムラインに変えます。
ChronoFrameの主な機能
インタラクティブな探索マップ
すべてのジオタグ付き写真がインタラクティブなMapLibreマップに表示されるため、終わりのないタイムラインをスクロールする代わりに、場所でライブラリを閲覧できます。
自動EXIF解析
撮影時刻、カメラ本体、レンズ、焦点距離、絞り、GPS座標は、アップロード時に抽出され、高速なフィルタリングと検索のためにインデックス化されます。
逆ジオコーディング
GPS座標は、NominatimまたはMapboxを介して人間が読める地名に解決されるため、各写真には都市と国が自動的にラベル付けされます。
ライブフォトとモーションフォト
iPhone Live Photos および Android Motion Photos のネイティブサポートにより、静止画と合わせて短い動画も保持され、思い出を撮影されたままの状態で再生されます。
柔軟なストレージバックエンド
オリジナルはローカルディスク、S3互換のオブジェクトストレージ、またはOpenListに保存できます。ギャラリーのURLを変更したり、メタデータを失うことなく、バックエンドを切り替えることが可能です。
HostingerでChronoFrameを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。