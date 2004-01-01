ChronoFrameは、クラウドサービスに作品を預けることなく、美しくメタデータに対応したホームを求める写真家のために構築された、モダンなオープンソースの写真ギャラリーです。高速な画像パイプラインを備えたNuxt 4上に構築されており、アップロード時にEXIFを自動的に解析し、撮影場所を逆ジオコーディングし、即時読み込みのためにThumbHashプレースホルダーを生成し、JPEG、PNG、HEIC/HEIFに加えて、Live PhotosとMotion Photosをサポートしています。

VPSでChronoFrameを実行すると、フル解像度のオリジナル、GPS座標、閲覧履歴を自分で管理できます。サブスクリプションなし、写真ごとの制限なし、第三者によるスキャンもありません。写真はローカルディスクまたはS3互換のバケットに保存でき、付属の探索マップは、すべての旅行を、各フレームがどこで撮影されたかの閲覧可能なタイムラインに変えます。