BroadcastChannelは、公開されているTelegramチャンネルをフル機能のマイクロブログに変換する、オープンソースのAstro搭載プラットフォームです。従来のCMSを維持する代わりに、Telegramで投稿を作成すると、BroadcastChannelが高速でSEOに最適化されたウェブサイトを生成し、閲覧者に提供します。すべてのメッセージは、適切なメタデータ、サイトマップ、およびフィードリーダーやコンテンツアグリゲーター向けのXMLおよびJSON形式のデュアルRSSフィードを備えたページになります。

独自のVPSでセルフホスティングすることで、Vercel、Cloudflare Pages、またはその他のサードパーティホスティングプラットフォームに依存することなく、カスタムドメインと公開コンテンツの完全な制御が可能になります。結果として生成されるサイトは、ブラウザにJavaScriptを一切送信しません。これにより、あらゆる接続で高速であり、検索エンジンのクローラーにも非常に友好的です。