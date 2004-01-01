1クリックインストールでのBroadcastChannelデプロイ
任意の公開Telegramチャンネルを、クライアント側のJavaScriptを一切使用せず、自動RSSフィードも備えたSEOフレンドリーなマイクロブログに変えましょう。
BroadcastChannel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
BroadcastChannelの活用例
BroadcastChannelは、公開されているTelegramチャンネルをフル機能のマイクロブログに変換する、オープンソースのAstro搭載プラットフォームです。従来のCMSを維持する代わりに、Telegramで投稿を作成すると、BroadcastChannelが高速でSEOに最適化されたウェブサイトを生成し、閲覧者に提供します。すべてのメッセージは、適切なメタデータ、サイトマップ、およびフィードリーダーやコンテンツアグリゲーター向けのXMLおよびJSON形式のデュアルRSSフィードを備えたページになります。
独自のVPSでセルフホスティングすることで、Vercel、Cloudflare Pages、またはその他のサードパーティホスティングプラットフォームに依存することなく、カスタムドメインと公開コンテンツの完全な制御が可能になります。結果として生成されるサイトは、ブラウザにJavaScriptを一切送信しません。これにより、あらゆる接続で高速であり、検索エンジンのクローラーにも非常に友好的です。
BroadcastChannelの主な機能
CMSとしてのTelegram
Telegramでいつも通り投稿すると、BroadcastChannelが追加の作業なしで、それらを自動的に取得し、あなたのサイトに公開します。
ゼロクライアント JavaScript
ページは完全にサーバーサイドでレンダリングされ、ブラウザにJavaScriptは送信されません。これにより、高速な読み込み時間と高いSEOスコアが実現されます。
組み込みRSSフィード
すべてのブログには、XMLおよびJSON RSSフィードが自動的に提供されるため、読者は任意のフィードアグリゲーターやリーダーアプリを通じて購読できます。
SEOとサイトマップ
自動生成されるサイトマップ、クリーンなURL、そして適切なメタタグにより、あなたのコンテンツは初日から検索エンジンを通じて発見可能になります。
「ソーシャルリンク連携」
カスタムコードを記述することなく、サイトナビゲーションからTelegram、Twitter、GitHub、Mastodon、Bluesky、Discordのプロフィールをリンクできます。
HostingerでBroadcastChannelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。