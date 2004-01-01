RabbitMQは、AMQPを実装し、MQTT、STOMP、その他のプロトコルもサポートする事実上の標準オープンソースメッセージブローカーです。プロデューサーとコンシューマーを疎結合にし、受信者が利用できない場合でもメッセージが安全にキューに格納され、再接続時に確実に配信されます。これにより、サービス間の直接的なAPI呼び出しの脆弱性が解消されます。

RabbitMQをセルフホストすることで、メッセージごとの課金やベンダーロックインが不要になり、機密性の高いビジネスイベントを自社のインフラストラクチャ内に保持し、キュー構成、ルーティングルール、データ保持ポリシーを完全に制御できます。組み込みの管理UIは、外部の監視ツールなしで、メッセージフロー、キューの深さ、コンシューマーのパフォーマンスをリアルタイムで可視化します。