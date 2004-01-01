RabbitMQのワンクリックデプロイ
分散アプリケーションコンポーネント間の信頼性の高い非同期メッセージング向けAMQPメッセージブローカー（オープンソース）。
RabbitMQ向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RabbitMQの活用例
RabbitMQは、AMQPを実装し、MQTT、STOMP、その他のプロトコルもサポートする事実上の標準オープンソースメッセージブローカーです。プロデューサーとコンシューマーを疎結合にし、受信者が利用できない場合でもメッセージが安全にキューに格納され、再接続時に確実に配信されます。これにより、サービス間の直接的なAPI呼び出しの脆弱性が解消されます。
RabbitMQをセルフホストすることで、メッセージごとの課金やベンダーロックインが不要になり、機密性の高いビジネスイベントを自社のインフラストラクチャ内に保持し、キュー構成、ルーティングルール、データ保持ポリシーを完全に制御できます。組み込みの管理UIは、外部の監視ツールなしで、メッセージフロー、キューの深さ、コンシューマーのパフォーマンスをリアルタイムで可視化します。
RabbitMQの主な機能
柔軟な交換ルーティング
ダイレクト、トピック、ファナウト、ヘッダーエクスチェンジを使用すると、定型的なルーティングコードを一切使用せずに、メッセージを必要とするコンシューマーに正確にルーティングできます。
信頼配送
パブリッシャーの確認とコンシューマーの承認により、すべてのメッセージが少なくとも1回処理されることが保証され、デッドレターキューは失敗したメッセージを再試行のために捕捉します。
「管理UI」
ブラウザベースのダッシュボードは、リアルタイムのキューの深さ、メッセージレート、接続状態を表示し、CLIアクセスなしで監視およびトラブルシューティングを行うことができます。
複数プロトコルのサポート
AMQP、MQTT、STOMPのサポートにより、IoTデバイス、モバイルアプリ、マイクロサービスなど、あらゆるサービスがネイティブクライアントライブラリを使用してメッセージを公開および消費できます。
優先キュー
個別のキューインフラストラクチャを別途構築することなく、メッセージに優先度レベルを割り当てて、緊急タスクを通常のバックグラウンドジョブよりも優先的に処理します。
HostingerでRabbitMQを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。