Tianjiの1クリックインストール
ウェブサイト分析、稼働状況監視、サーバー状況の追跡を単一のダッシュボードに組み合わせた、オープンソースのオールインワンインサイトハブです。
Tianji向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tianjiの活用例
Tianjiは、ウェブサイト分析、稼働時間監視、サーバー状態追跡を単一のインターフェースに統合した、オープンソースのオールインワンインサイトハブです。それぞれの懸念事項に対して個別のツールを管理するのではなく、Tianjiは訪問者メトリクスの追跡、サービスの到達可能性の監視、サーバーの健全性の報告を、統合された通知システムを備えた単一のダッシュボードからすべて行えます。
チームと個人オペレーターの両方のために構築されたTianjiは、ロールベースの権限を持つマルチユーザーアクセスをサポートし、デフォルトで新規登録を制限しているため、招待されたユーザーのみが参加できます。統合されたOpenAPIは、すべてのデータへのプログラムによるアクセスを提供します。セルフホスティングにより、分析データと監視データは、サードパーティプラットフォームから離れて、独自のインフラストラクチャに保持されます。
Tianjiの主な機能
ウェブサイト分析
Google Analyticsに依存したり、データを第三者に送信したりすることなく、ページビュー、ユニーク訪問者、参照元、UTMパラメーターを追跡します。
稼働時間監視
ウェブサイトやAPIが利用可能であるかを継続的に確認し、サービスが停止した際には即座にアラートを受け取ります。
サーバーのステータス監視
任意のサーバーに軽量なTianjiレポーターをインストールし、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスをダッシュボードにストリーミングできます。
「スマート通知」
単一の設定から、ダウンタイムやサーバーの問題に関するアラートをTelegram、Slack、メール、Webhook、その他のチャネルへルーティングします。
OpenAPIアクセス
完全に文書化されたREST APIにより、カスタムダッシュボードや統合向けに、分析および監視データをプログラムでクエリできます。
HostingerでTianjiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。