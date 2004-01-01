Tianjiは、ウェブサイト分析、稼働時間監視、サーバー状態追跡を単一のインターフェースに統合した、オープンソースのオールインワンインサイトハブです。それぞれの懸念事項に対して個別のツールを管理するのではなく、Tianjiは訪問者メトリクスの追跡、サービスの到達可能性の監視、サーバーの健全性の報告を、統合された通知システムを備えた単一のダッシュボードからすべて行えます。

チームと個人オペレーターの両方のために構築されたTianjiは、ロールベースの権限を持つマルチユーザーアクセスをサポートし、デフォルトで新規登録を制限しているため、招待されたユーザーのみが参加できます。統合されたOpenAPIは、すべてのデータへのプログラムによるアクセスを提供します。セルフホスティングにより、分析データと監視データは、サードパーティプラットフォームから離れて、独自のインフラストラクチャに保持されます。