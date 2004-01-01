Maloja の1クリックインストール
あなたの視聴履歴を個人のチャート、統計、Last.fm風のプロフィールに変換する、セルフホスト型の音楽スクロブルデータベースです。
Maloja向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Malojaの活用例
Malojaは、再生したすべてのトラックを記録し、その履歴をチャート、トップアーティストランキング、タイムパルスグラフ、年間サマリーに変換するオープンソースのセルフホスト型音楽スクロブラーです（個人のLast.fmのようなものと考えてください）。Last.fm API、GMusicBrowser、mpdscribble、マルチスクロブラーに対応しているクライアントや、Plex、Jellyfin、Navidromeなどのプレーヤーからの直接的なAPI連携によるスクロブルを受け入れます。
自身のVPSでMalojaをセルフホストすることで、シャットダウンしたり、料金を変更したり、データの公開方法を変更したりする可能性のあるサードパーティプラットフォームにリスニングデータを残す代わりに、プライベートで永続的な記録を保持できます。Last.fm、Spotify、MusicBrainz、TheAudioDBからのメタデータエンリッチメントと組み合わせることで、ベンダーの変動に左右されない豊富な個人用音楽ダッシュボードを手に入れることができます。
Malojaの主な機能
個人リスニングチャート
ランキング、トレンドライン、期間ごとの比較機能を使用して、設定可能な期間でトップアーティスト、アルバム、トラックを閲覧できます。
Last.fm対応API
Last.fm APIに対応するあらゆるクライアント — 電話、デスクトッププレイヤー、スクリプト — から、カスタムアダプターを記述することなくスクロブルを受け入れられます。
プレイヤー連携
Plex、Jellyfin、Navidrome、マルチスクロブラー、mpdscribble、およびその他のコミュニティ構築ブリッジから直接スクロブルを受信します。
パルススタイル時間グラフ
特定のアーティスト、アルバム、またはトラックを、数週間、数ヶ月、数年間にわたってどのくらいの頻度で聴いているかを視覚化し、再発見や連続視聴を見つけましょう。
メタデータ拡充
Last.fm、Spotify、MusicBrainz、TheAudioDBからアーティスト画像とアルバムアートを取得し、ダッシュボードをすぐに洗練された見た目にします。
Last.fmプロキシスクロブリング
任意で受信したスクロブルをLast.fmに転送し、既存の公開プロフィールが更新され続けるようにしながら、プライベートアーカイブも構築できます。
HostingerでMalojaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。