Malojaは、再生したすべてのトラックを記録し、その履歴をチャート、トップアーティストランキング、タイムパルスグラフ、年間サマリーに変換するオープンソースのセルフホスト型音楽スクロブラーです（個人のLast.fmのようなものと考えてください）。Last.fm API、GMusicBrowser、mpdscribble、マルチスクロブラーに対応しているクライアントや、Plex、Jellyfin、Navidromeなどのプレーヤーからの直接的なAPI連携によるスクロブルを受け入れます。

自身のVPSでMalojaをセルフホストすることで、シャットダウンしたり、料金を変更したり、データの公開方法を変更したりする可能性のあるサードパーティプラットフォームにリスニングデータを残す代わりに、プライベートで永続的な記録を保持できます。Last.fm、Spotify、MusicBrainz、TheAudioDBからのメタデータエンリッチメントと組み合わせることで、ベンダーの変動に左右されない豊富な個人用音楽ダッシュボードを手に入れることができます。