FlareSolverrの1クリックインストール
Webスクレイピングおよびメディア自動化ツール向けに、CloudflareおよびDDoS-GUARD対策を自動的にバイパスするプロキシサーバー。
FlareSolverr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FlareSolverrの活用例
FlareSolverrは、CloudflareやDDoS-GUARDによって課されるJavaScriptチャレンジ、CAPTCHA、その他のアンチボット保護メカニズムを、ヘッドレスChromiumを使用して自動的に解決する特殊なプロキシサーバーです。JackettやProwlarrのようなツールが、手動での介入なしに保護されたサイトにアクセスするために呼び出すシンプルなHTTP APIを公開しています。
VPSでFlareSolverrをセルフホストすることで、ヘッドレスブラウザの操作に専用のリソースを確保し、メディア自動化スタックの24時間年中無休の可用性を保証し、フラグが立てられたりスロットリングされたりする可能性が高い住宅用IPと比較して、Cloudflareチャレンジの成功率を向上させることができます。
FlareSolverrの主な機能
「クラウドフレア回避」
Cloudflare JSチャレンジとブラウザの整合性チェックを自動的に解決し、ダウンストリームツールが手動での操作なしで保護されたサイトにアクセスできるようにします。
シンプル HTTP API
最小限の統合作業で、チャレンジ解決プロキシを介してリクエストをルーティングするために、どのアプリケーションからでも呼び出し可能なシンプルなRESTエンドポイントを公開します。
セッション管理
クッキー（Cookie）ストレージで永続的なブラウザセッションを維持するため、同じサイトへの繰り返しのリクエスト時に不必要なチャレンジの再解決を回避します。
ヘッドレス クロミウム
実際のブラウザエンジンを使用して、基本的なHTTPクライアントをブロックする課題を解決し、最新のボット検出システムに対してより高い成功率を達成します。
arrスタック互換
Jackett、Prowlarr、その他のメディア自動化ツールによって、Cloudflareで保護されたインデクサー向けのファーストクラスのプロキシオプションとしてネイティブにサポートされています。
HostingerでFlareSolverrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。