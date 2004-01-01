FlareSolverrは、CloudflareやDDoS-GUARDによって課されるJavaScriptチャレンジ、CAPTCHA、その他のアンチボット保護メカニズムを、ヘッドレスChromiumを使用して自動的に解決する特殊なプロキシサーバーです。JackettやProwlarrのようなツールが、手動での介入なしに保護されたサイトにアクセスするために呼び出すシンプルなHTTP APIを公開しています。

VPSでFlareSolverrをセルフホストすることで、ヘッドレスブラウザの操作に専用のリソースを確保し、メディア自動化スタックの24時間年中無休の可用性を保証し、フラグが立てられたりスロットリングされたりする可能性が高い住宅用IPと比較して、Cloudflareチャレンジの成功率を向上させることができます。