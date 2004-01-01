ワンクリックインストールによるVueTorrentのデプロイ
洗練されたモバイル対応デザインと豊富なトレント管理機能を備えた、qBittorrent用のモダンなVue.js Web UIです。
VueTorrent向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
VueTorrentの活用例
VueTorrentは、活発なコントリビューターコミュニティによってVue 3とVuetifyで構築された、qBittorrentのWeb UIを置き換えるオープンソースのインターフェースです。これは、古くなったデフォルトのqBittorrentインターフェースを、デスクトップブラウザとモバイルデバイスの両方でネイティブな操作感を提供するように設計された、高速でレスポンシブなシングルページアプリケーションに置き換えます。プログレッシブウェブアプリ（PWA）としてのインストールにも対応しています。
このデプロイでは、公式にサポートされているDocker modを介して、VueTorrentがLinuxServer qBittorrentイメージとバンドルされています。そのため、単一のコンテナでBitTorrentエンジンと最新のインターフェースの両方が提供されます。VPSでのセルフホスティングは、常時シーディング、データセンターの帯域幅、および標準のqBittorrent WebAPIを介したarrオートメーションスタックとの完全な互換性を提供します。
VueTorrentの主な機能
Vue 3「ウェブUI」
Vue 3とVuetifyで構築されたシングルページインターフェースは、古くなったデフォルトのqBittorrent UIを、スムーズなナビゲーションとライブアップデートで置き換えます。
モバイルとPWA対応
レスポンシブレイアウトはスマートフォンやタブレットで動作し、ネイティブのような使用感のためにプログレッシブウェブアプリとしてインストールできます。
明るいテーマと暗いテーマ
組み込みのライトテーマとダークテーマ、および設定可能なダッシュボード列により、トレントのプロパティをひと目で確認できるようにカスタマイズできます。
キーボードショートカット
マルチセレクト、検索フォーカス、ダイアログの非表示といった一流のキーボードショートカットにより、日々のトレント管理が迅速化します。
フルqBittorrent API
標準のqBittorrent WebAPIを使用しているため、Sonarr、Radarr、Lidarr、その他のarrツールは追加の設定なしで動作します。
バンドルバックエンド
LinuxServer qBittorrent上にDocker modとして提供されるため、単一のコンテナでtorrentエンジンと最新のUIの両方を提供します。
HostingerでVueTorrentを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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