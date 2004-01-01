VueTorrentは、活発なコントリビューターコミュニティによってVue 3とVuetifyで構築された、qBittorrentのWeb UIを置き換えるオープンソースのインターフェースです。これは、古くなったデフォルトのqBittorrentインターフェースを、デスクトップブラウザとモバイルデバイスの両方でネイティブな操作感を提供するように設計された、高速でレスポンシブなシングルページアプリケーションに置き換えます。プログレッシブウェブアプリ（PWA）としてのインストールにも対応しています。

このデプロイでは、公式にサポートされているDocker modを介して、VueTorrentがLinuxServer qBittorrentイメージとバンドルされています。そのため、単一のコンテナでBitTorrentエンジンと最新のインターフェースの両方が提供されます。VPSでのセルフホスティングは、常時シーディング、データセンターの帯域幅、および標準のqBittorrent WebAPIを介したarrオートメーションスタックとの完全な互換性を提供します。