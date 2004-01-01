Open Archiverが最大70％オフ

Open Archiverの1クリックインストール

Gmail、Microsoft 365、IMAP、PSTインポートに対応し、全文検索機能を搭載したコンプライアンス対応のオープンソースメールアーカイブです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Open Archiverの1クリックインストール

Open Archiver向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
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NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Open Archiverの活用例

Open Archiverは、Gmail、Microsoft 365、一般的なIMAPサーバー、およびPSTまたはMBOXファイルの一括取り込みからメッセージを取り込み、改ざん防止機能付きのローカルアーカイブに保存する、セルフホスト型でコンプライアンス対応のメールアーカイブプラットフォームです。メールは標準の.eml形式で保存され、重複排除され、保存時に暗号化されます。また、Meilisearchによってインデックス化され、Apache Tikaが添付ファイルを解析するため、PDF、Word文書、スプレッドシート内のすべての単語が即座に検索可能になります。

Open Archiverをセルフホストすることで、すべてのメッセージ、添付ファイル、アクセスログを独自のインフラストラクチャに保持しながら、規制対象業界が依存する保持、法的保留、および監査の要件を満たします。ファイルハッシュは改ざんを検出し、保持ポリシーはライフサイクル管理を自動化し、不変の監査証跡はすべてのアクセスを記録します。

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{name}の活用例

Open Archiverの主な機能

汎用メール取り込み

Gmail、Microsoft 365、汎用IMAPメールボックス、PSTアーカイブ、MBOXファイル、または圧縮された.emlエクスポートに接続して、単発の移行や継続的なリアルタイム同期を行うことができます。

「添付ファイル内を検索」

Meilisearchはすべてのメール本文をインデックス化し、Apache TikaはPDF、DOCX、XLSX、その他の添付ファイルからテキストを抽出するため、ドキュメント内部まで検索が可能です。

改ざん防止ストレージ

アーカイブされたすべてのメールと添付ファイルは、取り込み時にハッシュ化され、保存時には暗号化され、整合性レポートで検証されるため、いかなる変更も即座に検出されます。

保持と監査証跡

きめ細かな保持ポリシーにより、ライフサイクル管理が自動化され、不変の監査ログは、コンプライアンス報告のために、誰がいつどのメッセージにアクセスしたかを記録します。

着脱可能ストレージ

アーカイブされたメールを、ローカルVPSファイルシステム、またはAWS S3やMinIOなどのS3互換オブジェクトストレージバックエンドに、デプロイメントを変更することなく保存します。

スレッド再構築

会話ディスカバリーは、返信や転送を完全なスレッドにグループ化します。これにより、調査担当者はあらゆるメッセージの完全なコンテキストを1つのビューで確認できます。

HostingerでOpen Archiverを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
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Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Artalk

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Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

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