Open Archiverは、Gmail、Microsoft 365、一般的なIMAPサーバー、およびPSTまたはMBOXファイルの一括取り込みからメッセージを取り込み、改ざん防止機能付きのローカルアーカイブに保存する、セルフホスト型でコンプライアンス対応のメールアーカイブプラットフォームです。メールは標準の.eml形式で保存され、重複排除され、保存時に暗号化されます。また、Meilisearchによってインデックス化され、Apache Tikaが添付ファイルを解析するため、PDF、Word文書、スプレッドシート内のすべての単語が即座に検索可能になります。

Open Archiverをセルフホストすることで、すべてのメッセージ、添付ファイル、アクセスログを独自のインフラストラクチャに保持しながら、規制対象業界が依存する保持、法的保留、および監査の要件を満たします。ファイルハッシュは改ざんを検出し、保持ポリシーはライフサイクル管理を自動化し、不変の監査証跡はすべてのアクセスを記録します。