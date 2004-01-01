Open Archiverの1クリックインストール
Gmail、Microsoft 365、IMAP、PSTインポートに対応し、全文検索機能を搭載したコンプライアンス対応のオープンソースメールアーカイブです。
Open Archiver向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Archiverの活用例
Open Archiverは、Gmail、Microsoft 365、一般的なIMAPサーバー、およびPSTまたはMBOXファイルの一括取り込みからメッセージを取り込み、改ざん防止機能付きのローカルアーカイブに保存する、セルフホスト型でコンプライアンス対応のメールアーカイブプラットフォームです。メールは標準の.eml形式で保存され、重複排除され、保存時に暗号化されます。また、Meilisearchによってインデックス化され、Apache Tikaが添付ファイルを解析するため、PDF、Word文書、スプレッドシート内のすべての単語が即座に検索可能になります。
Open Archiverをセルフホストすることで、すべてのメッセージ、添付ファイル、アクセスログを独自のインフラストラクチャに保持しながら、規制対象業界が依存する保持、法的保留、および監査の要件を満たします。ファイルハッシュは改ざんを検出し、保持ポリシーはライフサイクル管理を自動化し、不変の監査証跡はすべてのアクセスを記録します。
Open Archiverの主な機能
汎用メール取り込み
Gmail、Microsoft 365、汎用IMAPメールボックス、PSTアーカイブ、MBOXファイル、または圧縮された.emlエクスポートに接続して、単発の移行や継続的なリアルタイム同期を行うことができます。
「添付ファイル内を検索」
Meilisearchはすべてのメール本文をインデックス化し、Apache TikaはPDF、DOCX、XLSX、その他の添付ファイルからテキストを抽出するため、ドキュメント内部まで検索が可能です。
改ざん防止ストレージ
アーカイブされたすべてのメールと添付ファイルは、取り込み時にハッシュ化され、保存時には暗号化され、整合性レポートで検証されるため、いかなる変更も即座に検出されます。
保持と監査証跡
きめ細かな保持ポリシーにより、ライフサイクル管理が自動化され、不変の監査ログは、コンプライアンス報告のために、誰がいつどのメッセージにアクセスしたかを記録します。
着脱可能ストレージ
アーカイブされたメールを、ローカルVPSファイルシステム、またはAWS S3やMinIOなどのS3互換オブジェクトストレージバックエンドに、デプロイメントを変更することなく保存します。
スレッド再構築
会話ディスカバリーは、返信や転送を完全なスレッドにグループ化します。これにより、調査担当者はあらゆるメッセージの完全なコンテキストを1つのビューで確認できます。
HostingerでOpen Archiverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。