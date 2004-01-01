Outlineは、美しいデザインとシームレスなリアルタイム編集の両方を重視するチーム向けに設計された、高速で共同作業が可能なナレッジベースです。スラッシュコマンド、ネストされたドキュメント階層、コレクションベースの整理機能を備えたMarkdownエディターを中心に構築されており、エンジニアリング、製品、運用チームに、機能的で視覚的にも魅力的なドキュメント作成のための構造化されたワークスペースを提供します。バージョン履歴、きめ細かな権限設定、複数のSSOプロバイダーのサポートにより、あらゆる規模の組織に適しています。

独自のVPSでOutlineをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金制約がなくなり、固定のインフラコストで無制限のチームメンバーを利用できます。ドキュメントと知的財産は、第三者によるデータアクセスなしに管理下に置かれ、PostgreSQLとRedisは外部サービスに依存することなくローカルで実行され、最適なパフォーマンスを実現します。