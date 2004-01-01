ワンクリックインストールによるOutlineのデプロイ
リアルタイム共同編集、強力な検索、美しいMarkdown編集に対応した、チーム向けのモダンなオープンソースのナレッジベースとWiki。
Outline向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Outlineの活用例
Outlineは、美しいデザインとシームレスなリアルタイム編集の両方を重視するチーム向けに設計された、高速で共同作業が可能なナレッジベースです。スラッシュコマンド、ネストされたドキュメント階層、コレクションベースの整理機能を備えたMarkdownエディターを中心に構築されており、エンジニアリング、製品、運用チームに、機能的で視覚的にも魅力的なドキュメント作成のための構造化されたワークスペースを提供します。バージョン履歴、きめ細かな権限設定、複数のSSOプロバイダーのサポートにより、あらゆる規模の組織に適しています。
独自のVPSでOutlineをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金制約がなくなり、固定のインフラコストで無制限のチームメンバーを利用できます。ドキュメントと知的財産は、第三者によるデータアクセスなしに管理下に置かれ、PostgreSQLとRedisは外部サービスに依存することなくローカルで実行され、最適なパフォーマンスを実現します。
Outlineの主な機能
リアルタイム共同作業
複数のチームメンバーが、インラインコメントや提案を付けて同じドキュメントを同時に編集できます。これにより、ドキュメント作成のスプリントやレビューサイクルがシームレスになります。
強力な全文検索
すべてのドキュメントとコレクションを瞬時に検索でき、結果は関連性によってランク付けされるため、閲覧に数分かけるのではなく、数秒で適切な情報が見つかります。
柔軟な認証
Google、Slack、Azure AD、GitHub、およびカスタムOIDCプロバイダーと連携し、チームは既存の認証情報でサインインできるため、個別のアカウントを管理する必要がありません。
バージョン履歴
すべてのドキュメントの変更は、差分表示と完全な復元機能によって追跡され、チームは誤って編集した場合のセーフティネットと、コンプライアンスのための監査証跡を得ることができます。
コレクション組織
あらゆるチーム構造に適合する、きめ細かな公開、チーム、またはプライベートな共有コントロールを備えた階層構造とコレクションにドキュメントを整理します。
HostingerでOutlineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。