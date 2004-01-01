Mayan EDMSは、無料のオープンソースのエンタープライズグレードの文書管理システムです。クリーンなウェブインターフェースを通じて、組織の文書をキャプチャ、保存、整理、検索します。Django上に構築され、世界中の医療、法律、政府、金融機関で使用されており、MayanはOCR、全文検索、自動ワークフロー、きめ細かなロールベースのアクセス制御、バージョン履歴、メタデータ駆動型キャビネットを提供します。これらは、通常、1シートあたり数千ドルかかる商用DMS製品に見られる機能です。

VPSでMayan EDMSをセルフホストすることで、すべての文書、監査ログ、ワークフローがサードパーティのSaaSを経由することなく、インフラストラクチャ内に保持されます。文書は保存時に暗号化され、豊富な権限システムにより、部署、クライアント、またはコンプライアンスの範囲間で可視性を分離できます。