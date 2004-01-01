Mayan EDMSが最大70％オフ

Mayan EDMSの1クリックインストール

OCR、全文検索、ワークフロー、ロールベースのアクセス許可、バージョン管理機能を備えたオープンソースのエンタープライズ文書管理

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Mayan EDMSの1クリックインストール

Mayan EDMS向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Mayan EDMSの活用例

Mayan EDMSは、無料のオープンソースのエンタープライズグレードの文書管理システムです。クリーンなウェブインターフェースを通じて、組織の文書をキャプチャ、保存、整理、検索します。Django上に構築され、世界中の医療、法律、政府、金融機関で使用されており、MayanはOCR、全文検索、自動ワークフロー、きめ細かなロールベースのアクセス制御、バージョン履歴、メタデータ駆動型キャビネットを提供します。これらは、通常、1シートあたり数千ドルかかる商用DMS製品に見られる機能です。

VPSでMayan EDMSをセルフホストすることで、すべての文書、監査ログ、ワークフローがサードパーティのSaaSを経由することなく、インフラストラクチャ内に保持されます。文書は保存時に暗号化され、豊富な権限システムにより、部署、クライアント、またはコンプライアンスの範囲間で可視性を分離できます。

早速申し込む
{name}の活用例

Mayan EDMSの主な機能

OCR および 全文検索

組み込みOCRは、スキャンされたPDFや画像からテキストを抽出し、すべての単語をインデックス化することで、ドキュメントライブラリ全体で瞬時に全文検索を可能にします。

自動ワークフロー

ドキュメントの状態遷移に応じて、条件付きルーティング、並行レビュー、トリガーされるアクションを含む複数ステップの承認ワークフローを定義します。

ロールベースの権限

ドキュメント、キャビネット、およびメタデータタイプレベルでのきめ細かなアクセス制御により、部門、クライアント、またはコンプライアンスの範囲ごとに可視性を分離できます。

書庫とメタデータ

カスタムメタデータフィールド、スマートファイリングルール、タグベースのフィルタリング機能を備えた階層型キャビネットにドキュメントを整理し、迅速な検索を可能にします。

バージョン履歴と監査ログ

すべてのアップロード、編集、コメント、表示はバージョン管理および監査され、コンプライアンスと規制要件に対応するための完全な管理履歴を提供します。

REST APIおよび連携

包括的なREST APIとWebhookシステムにより、既存のCRM、ERP、電子署名プラットフォームとのMayanの統合が容易になります。

HostingerでMayan EDMSを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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