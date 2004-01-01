Shadowbrokerの1クリックインストール
オープンソースのリアルタイムOSINTプラットフォームは、航空機、船舶、衛星など、60以上のライブグローバルインテリジェンスフィードを1つのマップに集約します。
Shadowbroker向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shadowbrokerの活用例
Shadowbrokerは、60以上のリアルタイムなグローバルデータフィードを単一のインタラクティブな地図インターフェースに集約する、オープンソースのOSINT地理空間インテリジェンスプラットフォームです。これは、民間および商用航空機の位置、海上船舶の動き、アクティブな衛星通過、紛争地域、GPS妨害イベント、地震活動、CCTVカメラ、メッシュ無線ネットワークといった、通常は一箇所に集約されることのない公開データを統合します。オプションのAIエージェントレイヤーを使用すると、言語モデルを接続してフィードを解析し、個々のデータレイヤーを見るだけでは見えない相関関係を明らかにすることができます。
VPS上でShadowbrokerをセルフホストすることで、チームは永続的で共有可能なインテリジェンスダッシュボードを利用できます。これには、使用状況分析、サードパーティとのデータ共有がなく、どのフィードやAPI統合を有効にするかを完全に制御できます。
Shadowbrokerの主な機能
60以上のライブデータフィード
航空機の位置、海上船舶、衛星の通過、紛争地域、GPS妨害イベント、および地震データを、60以上のソースからツールを切り替えることなく集約します。
航空機＆船舶追跡
OpenSky OAuth2とAISストリーム統合を利用して、プライベートジェット、商用便、および船舶をリアルタイムで監視し、グローバルなカバレッジを実現できます。
AIエージェントレイヤー
言語モデルを接続して、ライブフィードを解析し、地理空間データレイヤー間でこれまで見られなかった相関関係を自動的に明らかにします。
紛争＆脅威オーバーレイ
航空交通と海上交通と同じ地図上に、活発な紛争地域、GPS妨害事象、山火事の最前線、および緊急警報を視覚化します。
セルフホスト型インテリジェンス
すべてのインテリジェンスデータを、SaaSサブスクリプションなし、使用状況分析なし、クエリを受信するサードパーティプラットフォームなしで、独自のVPS上に保持します。
HostingerでShadowbrokerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。