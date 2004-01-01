Shadowbrokerは、60以上のリアルタイムなグローバルデータフィードを単一のインタラクティブな地図インターフェースに集約する、オープンソースのOSINT地理空間インテリジェンスプラットフォームです。これは、民間および商用航空機の位置、海上船舶の動き、アクティブな衛星通過、紛争地域、GPS妨害イベント、地震活動、CCTVカメラ、メッシュ無線ネットワークといった、通常は一箇所に集約されることのない公開データを統合します。オプションのAIエージェントレイヤーを使用すると、言語モデルを接続してフィードを解析し、個々のデータレイヤーを見るだけでは見えない相関関係を明らかにすることができます。

VPS上でShadowbrokerをセルフホストすることで、チームは永続的で共有可能なインテリジェンスダッシュボードを利用できます。これには、使用状況分析、サードパーティとのデータ共有がなく、どのフィードやAPI統合を有効にするかを完全に制御できます。