MySQLは、世界で最も広く採用されているオープンソースのリレーショナルデータベースであり、数え切れないほどのウェブサイト、SaaS製品、ビジネスアプリケーションのデータ層として信頼されています。InnoDBストレージエンジンによる完全なACID準拠、実績のあるレプリケーション、成熟したSQL方言、そして主要なプログラミング言語すべてにわたる幅広いドライバーサポートを兼ね備えているため、既存のアプリケーションやフレームワークは変更なしで接続できます。

独自のVPSでMySQLを実行すると、クエリ専用のCPU、メモリ、ディスクが提供され、構成とチューニングを完全に制御できます。また、すべてのアプリケーションで単一の共有データベースサーバーを利用でき、マネージドデータベースサービスの定期的な料金やリソース制限もありません。