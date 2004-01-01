MySQLのワンクリックインストール。
世界で最も人気のあるオープンソースのリレーショナルデータベースで、あらゆるウェブアプリやプラットフォームを支えています。
MySQL向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MySQLの活用例
MySQLは、世界で最も広く採用されているオープンソースのリレーショナルデータベースであり、数え切れないほどのウェブサイト、SaaS製品、ビジネスアプリケーションのデータ層として信頼されています。InnoDBストレージエンジンによる完全なACID準拠、実績のあるレプリケーション、成熟したSQL方言、そして主要なプログラミング言語すべてにわたる幅広いドライバーサポートを兼ね備えているため、既存のアプリケーションやフレームワークは変更なしで接続できます。
独自のVPSでMySQLを実行すると、クエリ専用のCPU、メモリ、ディスクが提供され、構成とチューニングを完全に制御できます。また、すべてのアプリケーションで単一の共有データベースサーバーを利用でき、マネージドデータベースサービスの定期的な料金やリソース制限もありません。
MySQLの主な機能
ACID トランザクション
InnoDBエンジンは、完全なアトミック性、一貫性、分離性、永続性を持つトランザクションを提供し、同時書き込みやクラッシュが発生してもデータを正確に保ちます。
広範なエコシステム
PHP、Python、Java、Node.js、Goなどに対応したネイティブドライバーにより、ほとんどすべてのフレームワークやツールが、すぐにMySQLに接続できます。
レプリケーション＆スケーリング
組み込みのソースレプリカとグループレプリケーションにより、ワークロードの増加に合わせて読み取りをスケールし、高可用性トポロジーを構築できます。
JSONドキュメントサポート
インデックス付け機能を持つネイティブJSONデータ型を使用すると、リレーショナルテーブルと並行して柔軟なドキュメントデータを単一のデータベースに格納できます。
実績のあるSQLエンジン
ウィンドウ関数、CTE、およびコストベースのオプティマイザーは、単純なルックアップから複雑な分析まで、あらゆるものに対して高速で表現力豊かなクエリを提供します。
HostingerでMySQLを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。