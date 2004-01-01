DumbDoはDumbWare.ioが提供する、意図的にシンプルなToDoリストアプリケーションです。これは、ほとんどのタスク管理にはデータベース、アカウントシステム、クラウドサブスクリプションが不要であるという哲学に基づいて構築されています。タスクは単一のJSONファイルに保存されるため、バックアップはファイルを1つコピーするだけで済み、移行も簡単です。

インターフェースはあらゆる画面サイズにきれいに対応し、ダークモードとライトモードを自動で切り替えます。オプションのPIN保護（4～10桁）により、共有サーバーでのアクセスを安全に保ちます。プログレッシブウェブアプリ（PWA）に対応しているため、DumbDoをスマートフォンやデスクトップにインストールしてオフラインで使用できます。VPSでのセルフホスティングにより、タスクデータはプライベートに保たれ、あらゆるデバイスから利用可能で、サードパーティサービスの変更に左右されません。