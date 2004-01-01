DumbDoの1クリックインストール
ミニマリストのセルフホスト型ToDoリスト。ファイルベースストレージ、ダークモード、PWA対応、オプションのPIN保護機能を備えています — データベースは不要です。
DumbDo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DumbDoの活用例
DumbDoはDumbWare.ioが提供する、意図的にシンプルなToDoリストアプリケーションです。これは、ほとんどのタスク管理にはデータベース、アカウントシステム、クラウドサブスクリプションが不要であるという哲学に基づいて構築されています。タスクは単一のJSONファイルに保存されるため、バックアップはファイルを1つコピーするだけで済み、移行も簡単です。
インターフェースはあらゆる画面サイズにきれいに対応し、ダークモードとライトモードを自動で切り替えます。オプションのPIN保護（4～10桁）により、共有サーバーでのアクセスを安全に保ちます。プログレッシブウェブアプリ（PWA）に対応しているため、DumbDoをスマートフォンやデスクトップにインストールしてオフラインで使用できます。VPSでのセルフホスティングにより、タスクデータはプライベートに保たれ、あらゆるデバイスから利用可能で、サードパーティサービスの変更に左右されません。
DumbDoの主な機能
データベース不要
すべてのタスクを単一のJSONファイルに保存します。コンテナ自体以外に、プロビジョニング、移行、保守の必要はありません。
ダークモードとライトモード
どのような環境や時間帯でも快適に閲覧できるよう、システムの配色設定に自動的に従います。
「プログレッシブWebアプリ」
どのデバイスにもDumbDoをインストールすれば、毎回ブラウザにアクセスすることなく、ホーム画面からアクセスしたり、オフラインで使用したりできます。
任意PIN保護
承認されたユーザーがインターフェースに素早くアクセスできるようにしつつ、共有サーバーでのアクセスを制限するため、4～10桁のPINを設定します。
カスタマイズ可能なサイトタイトル
個人のブランディングに合わせて、または同じVPS上の複数のデプロイメントを区別するために、アプリケーションインスタンスの名前を変更します。
HostingerでDumbDoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。