Yopassのワンクリックデプロイ
自己破壊型ワンタイムリンクを介して、パスワードや機密データを送信するための暗号化された秘密共有サービスです。
Yopass向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yopassの活用例
Yopassは、メールスレッド、チャットログ、サポートチケットにパスワード、トークン、機密ファイルを残すことなく、安全に共有できるオープンソースの暗号化された秘密共有サービスです。秘密はサーバーに送信される前にOpenPGPを使用してブラウザで暗号化されます。復号鍵がサーバーに到達することはないため、ホストでさえ秘密を読み取ることはできません。各秘密には一意のワンタイムURLが発行され、閲覧後または設定可能な有効期限後に自動的に自己破壊されます。
VPSでYopassをセルフホストすることで、組織は認証情報や機密性の高い設定データを共有するためのプライベートで監査可能なチャネルを得られます。管理するアカウント、追跡、プレーンテキストストレージはなく、チーム内または外部の関係者と秘密を安全に交換するためのクリーンなインターフェースがあるだけです。
Yopassの主な機能
エンドツーエンド暗号化
秘密は、送信前にOpenPGPを使用してブラウザで暗号化されるため、サーバーが平文データにアクセスすることは決してありません。
「使い捨てリンク」
各シークレットは、一意のURLを生成し、最初の閲覧後に完全に破棄されるため、不正な再アクセスを防ぎます。
設定可能な有効期限
忘れられたリンクから古くなった機密データが取得されることがないよう、シークレットが数時間、数日、または数週間後に自動的に期限切れになるように設定します。
カスタムパスワード保護
ワンタイムリンクによる保護に加え、さらなる保護層として、シークレットにオプションのパスフレーズを追加できます。
ファイル共有
暗号化されたファイルをテキストシークレットとともにアップロードおよび共有し、ストリーミング暗号化によりファイルの内容をエンドツーエンドでプライベートに保ちます。
アカウント不要
受信者は、ログインなしの直接リンクを介してシークレットにアクセスします。これにより、外部の請負業者やクライアントと認証情報を摩擦なく共有できます。
HostingerでYopassを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。