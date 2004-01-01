Yopassは、メールスレッド、チャットログ、サポートチケットにパスワード、トークン、機密ファイルを残すことなく、安全に共有できるオープンソースの暗号化された秘密共有サービスです。秘密はサーバーに送信される前にOpenPGPを使用してブラウザで暗号化されます。復号鍵がサーバーに到達することはないため、ホストでさえ秘密を読み取ることはできません。各秘密には一意のワンタイムURLが発行され、閲覧後または設定可能な有効期限後に自動的に自己破壊されます。

VPSでYopassをセルフホストすることで、組織は認証情報や機密性の高い設定データを共有するためのプライベートで監査可能なチャネルを得られます。管理するアカウント、追跡、プレーンテキストストレージはなく、チーム内または外部の関係者と秘密を安全に交換するためのクリーンなインターフェースがあるだけです。