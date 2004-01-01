Appsmithは、開発者がカスタムの社内ツール、管理パネル、ダッシュボードを数週間ではなく数時間で構築できる、主要なオープンソースのローコードプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップのウィジェットライブラリ、25以上のデータベースに対応したネイティブコネクタ、およびビジネスロジックのための完全なJavaScriptサポートにより、フロントエンドをゼロから構築したり、エンジニアリングサイクルを待ったりすることなく、動作するアプリケーションを出荷できます。

VPSでAppsmithをセルフホストすることで、データベースの認証情報、APIキー、機密性の高いビジネスデータはすべてお客様のインフラストラクチャ内に保持されます。ユーザーごとの料金は発生せず、データがネットワーク外に出ることもなく、社内ツールポートフォリオの成長に合わせてアクセスポリシー、バックアップ戦略、およびスケーリングを完全に制御できます。