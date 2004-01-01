1クリックでのAppsmithデプロイ
社内ツール、管理パネル、ダッシュボードをドラッグ＆ドロップで迅速に構築できるローコードプラットフォーム（オープンソース）。
Appsmith向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Appsmithの活用例
Appsmithは、開発者がカスタムの社内ツール、管理パネル、ダッシュボードを数週間ではなく数時間で構築できる、主要なオープンソースのローコードプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップのウィジェットライブラリ、25以上のデータベースに対応したネイティブコネクタ、およびビジネスロジックのための完全なJavaScriptサポートにより、フロントエンドをゼロから構築したり、エンジニアリングサイクルを待ったりすることなく、動作するアプリケーションを出荷できます。
VPSでAppsmithをセルフホストすることで、データベースの認証情報、APIキー、機密性の高いビジネスデータはすべてお客様のインフラストラクチャ内に保持されます。ユーザーごとの料金は発生せず、データがネットワーク外に出ることもなく、社内ツールポートフォリオの成長に合わせてアクセスポリシー、バックアップ戦略、およびスケーリングを完全に制御できます。
Appsmithの主な機能
ビジュアル ドラッグ＆ドロップ式 ビルダー
テーブル、チャート、フォーム、マップなど、45種類以上の既成ウィジェットからインターフェースを構築できるため、開発者はフロントエンドコードを記述することなく、洗練された社内ツールを作成できます。
25以上のデータベースコネクタ
PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Elasticsearchなどのデータベースにネイティブ接続し、さらに、あらゆるRESTまたはGraphQL APIにも接続できるため、単一のプラットフォームからデータスタック全体に直接アクセスできます。
JavaScript ビジネスロジック
ノーコードツールでは表現できないような、複雑なデータ変換、条件付きロジック、多段階ワークフローを処理するために、視覚コンポーネントと並行してカスタムJavaScriptを記述します。
Gitベースのバージョン管理
Gitでアプリケーションコードの変更を追跡することで、コードレビュー、ロールバック、共同開発ワークフローが可能になり、社内ツールにソフトウェアエンジニアリングの規律をもたらします。
役割ベースのアクセス制御
アプリケーション、ページ、ウィジェットのレベルできめ細かな権限を割り当てることで、機密性の高い操作を組織全体に公開することなく、適切な担当者が各ツールを表示または編集できるようになります。
HostingerでAppsmithを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。