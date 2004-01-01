1クリックインストールでBionic GPTのデプロイ
企業向けに、チームチャット、RAGを活用したアシスタント、ロールベースのアクセス制御機能を搭載した、オンプレミス環境でセルフホストできるChatGPT代替ソリューションです。
Bionic GPT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bionic GPTの活用例
Bionic GPTは、データを厳重に機密保持しながら生成AIを必要とする組織向けに設計された、オープンソースのオンプレミス型ChatGPT代替ソリューションです。高性能なRustコアを中心に構築されており、使い慣れたChatGPTスタイルのインターフェースと、チームワークスペース、ロールベースのアクセス制御、監査証跡、あらゆるドキュメント形式に対応するエージェント型RAG（Retrieval-Augmented Generation）パイプラインといったエンタープライズ機能を組み合わせています。
VPSでBionic GPTをセルフホストすることで、プロンプト、チャット履歴、埋め込み、アップロードされたドキュメントは、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持され、シートごとの料金やサードパーティとのデータ共有は発生しません。このプラットフォームは、ローカルのOllamaインスタンスやリモートプロバイダーなど、あらゆるOpenAI互換モデルに接続でき、セマンティック検索用のpgvectorを備えたPostgreSQLと、ドキュメントの取り込みおよび埋め込み生成専用のRAGエンジンを搭載しています。
Bionic GPTの主な機能
慣れたチャット体験
チャット履歴と完全なテーマ設定を備えた洗練されたChatGPTスタイルのインターフェースにより、チームは再トレーニングなしでツールを導入できます。一方、高速なRust UIはインタラクションを軽快に保ちます。
エージェント型RAGアシスタント
PDF、HTML、CSV、PPTXなど、独自のドキュメント — ノーコードのチャンキング、埋め込み、ウェブUIを通じて設定されたシステムプロンプトを使用して — に基づいてアシスタントを構築できます。
チームとRBAC
ユーザーを分離されたチームワークスペースに編成し、SSOからのロールを通じて機能アクセスを管理し、ロールごとのトークン使用制限を適用することで、モデル容量を公平に共有できます。
任意のLLMを持ち込む
Ollama経由でローカルモデルに接続するか、OpenAI互換APIを使用してリモートプロバイダーに接続し、ユーザーが会話から離れることなくモデルを切り替えられるようにします。
設計段階からのプライバシー
ドキュメント、埋め込み、チャット履歴は、Postgresの行レベルセキュリティと最小限のスクラッチビルドコンテナにより多層防御が提供され、お客様のVPS内に保持されます。
HostingerでBionic GPTを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。