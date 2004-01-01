Bionic GPTは、データを厳重に機密保持しながら生成AIを必要とする組織向けに設計された、オープンソースのオンプレミス型ChatGPT代替ソリューションです。高性能なRustコアを中心に構築されており、使い慣れたChatGPTスタイルのインターフェースと、チームワークスペース、ロールベースのアクセス制御、監査証跡、あらゆるドキュメント形式に対応するエージェント型RAG（Retrieval-Augmented Generation）パイプラインといったエンタープライズ機能を組み合わせています。

VPSでBionic GPTをセルフホストすることで、プロンプト、チャット履歴、埋め込み、アップロードされたドキュメントは、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持され、シートごとの料金やサードパーティとのデータ共有は発生しません。このプラットフォームは、ローカルのOllamaインスタンスやリモートプロバイダーなど、あらゆるOpenAI互換モデルに接続でき、セマンティック検索用のpgvectorを備えたPostgreSQLと、ドキュメントの取り込みおよび埋め込み生成専用のRAGエンジンを搭載しています。