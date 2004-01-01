Bionic GPTが最大70％オフ

1クリックインストールでBionic GPTのデプロイ

企業向けに、チームチャット、RAGを活用したアシスタント、ロールベースのアクセス制御機能を搭載した、オンプレミス環境でセルフホストできるChatGPT代替ソリューションです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでBionic GPTのデプロイ

Bionic GPT向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
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KVM 8
11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Bionic GPTの活用例

Bionic GPTは、データを厳重に機密保持しながら生成AIを必要とする組織向けに設計された、オープンソースのオンプレミス型ChatGPT代替ソリューションです。高性能なRustコアを中心に構築されており、使い慣れたChatGPTスタイルのインターフェースと、チームワークスペース、ロールベースのアクセス制御、監査証跡、あらゆるドキュメント形式に対応するエージェント型RAG（Retrieval-Augmented Generation）パイプラインといったエンタープライズ機能を組み合わせています。

VPSでBionic GPTをセルフホストすることで、プロンプト、チャット履歴、埋め込み、アップロードされたドキュメントは、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持され、シートごとの料金やサードパーティとのデータ共有は発生しません。このプラットフォームは、ローカルのOllamaインスタンスやリモートプロバイダーなど、あらゆるOpenAI互換モデルに接続でき、セマンティック検索用のpgvectorを備えたPostgreSQLと、ドキュメントの取り込みおよび埋め込み生成専用のRAGエンジンを搭載しています。

早速申し込む
{name}の活用例

Bionic GPTの主な機能

慣れたチャット体験

チャット履歴と完全なテーマ設定を備えた洗練されたChatGPTスタイルのインターフェースにより、チームは再トレーニングなしでツールを導入できます。一方、高速なRust UIはインタラクションを軽快に保ちます。

エージェント型RAGアシスタント

PDF、HTML、CSV、PPTXなど、独自のドキュメント — ノーコードのチャンキング、埋め込み、ウェブUIを通じて設定されたシステムプロンプトを使用して — に基づいてアシスタントを構築できます。

チームとRBAC

ユーザーを分離されたチームワークスペースに編成し、SSOからのロールを通じて機能アクセスを管理し、ロールごとのトークン使用制限を適用することで、モデル容量を公平に共有できます。

任意のLLMを持ち込む

Ollama経由でローカルモデルに接続するか、OpenAI互換APIを使用してリモートプロバイダーに接続し、ユーザーが会話から離れることなくモデルを切り替えられるようにします。

設計段階からのプライバシー

ドキュメント、埋め込み、チャット履歴は、Postgresの行レベルセキュリティと最小限のスクラッチビルドコンテナにより多層防御が提供され、お客様のVPS内に保持されます。

HostingerでBionic GPTを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

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Agent Zero

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Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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学習ループを内蔵したマルチプラットフォーム対応の自律型AIエージェント

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