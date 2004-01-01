1クリックインストールでのHarnessデプロイ
Gitホスティング、CI/CDパイプライン、クラウド開発環境を1つのツールに統合したエンドツーエンドの開発者向けプラットフォーム。
Harness向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Harnessの活用例
ハーネス・オープンソースは、ソースコード管理、自動化されたCI/CDパイプライン、ホスト型開発環境（Gitspaces）、およびアーティファクトレジストリを単一のソリューションに統合する、包括的なDevOpsプラットフォームです。Drone CIの進化形として、継続的インテグレーションを超えて拡張し、Apache 2.0ライセンスの下で完全なソフトウェアデリバリープラットフォームを提供します。
VPSでハーネスをセルフホストすると、無制限のビルド時間、アーティファクトストレージ、およびチームメンバーを固定費用で利用でき、ソースコードとパイプラインデータの完全な所有権を伴います。スロットリングなし、シートごとの課金なし、ベンダーロックインなし — お客様が管理するハードウェア上で動作する、フル機能のDevOpsプラットフォームです。
Harnessの主な機能
統合型SCM
コミット、ブランチ、マージ、プルリクエストの完全なワークフローに加え、コードレビュー、ブランチ保護、シークレットスキャン機能とともにGitリポジトリをホストします。
本番環境対応のCI/CD
コンテナ化されたパイプラインステップ、数百の再利用可能なテンプレート、そしてGitHub Actions、GitLab CI、CircleCIからのワンクリック移行により、あらゆる言語やフレームワークを構築、テスト、デプロイできます。
Gitspaces 開発環境
開発者向けに、VS Code、JetBrains、またはブラウザからアクセスできる、すぐに使える事前設定済みのクラウド開発環境を提供し、セットアップ時間を完全に不要にします。
「アーティファクト レジストリ」
Dockerイメージ、Helmチャート、カスタムパッケージを、アップストリームキャッシュを備えた組み込みレジストリに保存およびプロキシすることで、ビルドを高速化し、外部依存関係を削減します。
セキュリティスキャン
コードと依存関係内のシークレットと脆弱性が本番環境に到達する前に自動的に検出し、すべてのパイプライン実行の一部として品質ゲートを適用します。
HostingerでHarnessを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。