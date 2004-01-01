ハーネス・オープンソースは、ソースコード管理、自動化されたCI/CDパイプライン、ホスト型開発環境（Gitspaces）、およびアーティファクトレジストリを単一のソリューションに統合する、包括的なDevOpsプラットフォームです。Drone CIの進化形として、継続的インテグレーションを超えて拡張し、Apache 2.0ライセンスの下で完全なソフトウェアデリバリープラットフォームを提供します。

VPSでハーネスをセルフホストすると、無制限のビルド時間、アーティファクトストレージ、およびチームメンバーを固定費用で利用でき、ソースコードとパイプラインデータの完全な所有権を伴います。スロットリングなし、シートごとの課金なし、ベンダーロックインなし — お客様が管理するハードウェア上で動作する、フル機能のDevOpsプラットフォームです。