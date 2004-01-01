openrouteserviceの1クリックデプロイ
OpenStreetMapデータを利用し、車、自転車、歩行者向けの経路案内、アイソクローン、マトリックスAPIなどの機能を備えたセルフホスト型ルーティングエンジンです。
openrouteservice向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
openrouteserviceの活用例
openrouteserviceは、HeiGITによって開発されたオープンソースのルーティングエンジンです。これは、OpenStreetMapのデータを、本番環境に対応した経路案内、時間距離行列、およびアイソクロン到達可能性ポリゴンに変換します。商用マッピングAPIとは異なり、開発者には、自動車、大型貨物車両、自転車、歩行者、車椅子向けに調整されたプロファイルを持つ、無料で完全に透過的なルーティングバックエンドを提供します。
独自のVPSでopenrouteserviceをセルフホストすることで、リクエストごとの料金、レート制限、およびサードパーティとのデータ共有がなくなります。どの地域とプロファイルをロードするかを制御し、顧客の座標を非公開に保ち、アプリケーションに合わせてカスタマイズされたOSM抽出データ、制限、標高データでエンジンを拡張できます。
openrouteserviceの主な機能
Directions API
複数の交通手段プロファイルにわたって、地点間および複数経由地のルートを、ターンバイターン方式の案内、ジオメトリ、標高データを含めて計算します。
等時線到達可能性
指定された予算内で、任意の出発地からユーザーがどれだけ遠くまで移動できるかを正確に示す、時間ベースまたは距離ベースのポリゴンを生成します。
行列計算
単一のリクエストで多対多の移動時間と距離を計算できます。これは、ロジスティクス、配車、配送ゾーンの最適化に最適です。
複数の輸送プロファイル
自動車、大型貨物車、自転車、歩行者、車椅子向けに調整されたプロファイルが搭載されており、それぞれがOSMのアクセスルールと制限を遵守しています。
OpenStreetMap 提供
Geofabrikまたは独自のソースから任意のOSM PBF抽出をロードして、実際に必要な地域の完全に自己完結型のルーティングを提供します。
OpenAPI および Swagger UI
組み込みのSwaggerドキュメントを備えた標準準拠のREST APIにより、ウェブ、モバイル、バックエンドの各アプリへのルーティング統合が容易になります。
Hostingerでopenrouteserviceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。