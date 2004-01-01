openrouteserviceは、HeiGITによって開発されたオープンソースのルーティングエンジンです。これは、OpenStreetMapのデータを、本番環境に対応した経路案内、時間距離行列、およびアイソクロン到達可能性ポリゴンに変換します。商用マッピングAPIとは異なり、開発者には、自動車、大型貨物車両、自転車、歩行者、車椅子向けに調整されたプロファイルを持つ、無料で完全に透過的なルーティングバックエンドを提供します。

独自のVPSでopenrouteserviceをセルフホストすることで、リクエストごとの料金、レート制限、およびサードパーティとのデータ共有がなくなります。どの地域とプロファイルをロードするかを制御し、顧客の座標を非公開に保ち、アプリケーションに合わせてカスタマイズされたOSM抽出データ、制限、標高データでエンジンを拡張できます。