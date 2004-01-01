XBackBoneは、人気のShareXアップローダーワークフローを中心に設計された軽量なPHPファイルマネージャー兼画像ホストです。ShareX（またはScreenCloud、Flameshot、その他互換性のあるクライアント）にスクリーンショットやファイルをドロップすると、XBackBoneは共有可能な短いURLの背後で即座にホストします。これには、マークダウンプレビュー、生テキストレンダリング、ギャラリービュー、ユーザーごとのクォータが組み込まれています。

VPSでXBackBoneをセルフホストすることで、商用の画像ホストやPastebinサービスを、完全に制御できるインフラストラクチャに置き換えることができます。マルチユーザーアカウント、ロールベースの権限、および組み込みのOAuth統合により、個人だけでなく、プライベートなスクリーンショットおよびファイルドロップエンドポイントを求める小規模チームにも適しています。