1クリックインストールによるXBackBoneのデプロイ
ShareX、ScreenCloud、Flameshotに完全対応したセルフホスト型軽量ファイル・スクリーンショット共有サーバー。
XBackBone向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
XBackBoneの活用例
XBackBoneは、人気のShareXアップローダーワークフローを中心に設計された軽量なPHPファイルマネージャー兼画像ホストです。ShareX（またはScreenCloud、Flameshot、その他互換性のあるクライアント）にスクリーンショットやファイルをドロップすると、XBackBoneは共有可能な短いURLの背後で即座にホストします。これには、マークダウンプレビュー、生テキストレンダリング、ギャラリービュー、ユーザーごとのクォータが組み込まれています。
VPSでXBackBoneをセルフホストすることで、商用の画像ホストやPastebinサービスを、完全に制御できるインフラストラクチャに置き換えることができます。マルチユーザーアカウント、ロールベースの権限、および組み込みのOAuth統合により、個人だけでなく、プライベートなスクリーンショットおよびファイルドロップエンドポイントを求める小規模チームにも適しています。
XBackBoneの主な機能
ShareXネイティブアップロード
「ShareX」、「ScreenCloud」、または「Flameshot」にファイルをドロップすると、XBackBoneが標準のアップロードAPIを介して即座にホストします。
ギャラリーとプレビュー
自動生成されたサムネイル付きのブラウザギャラリー表示。画像、動画、音声、Markdownコンテンツのインラインレンダリングにも対応しています。
「マルチユーザーアカウント」
ロールベースの権限と個別のクォータを持つユーザーごとのアカウントにより、チームや家族はライブラリを混同することなく1つのサーバーを共有できます。
「公開リンクとプライベートリンク」
アップロードごとに、機密コンテンツ向けに、オプションでパスワード保護、有効期限、ワンタイムアクセスモードを設定できる短縮URLが生成されます。
OAuthとSSOに対応
Google、Discord、GitLabとの組み込みOAuth連携により、これらのプラットフォームをすでに利用しているチーム向けに、個別のアカウント管理が不要になります。
HostingerでXBackBoneを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。