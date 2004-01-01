オープンソースPOSは、小規模小売店、カフェ、サービス業向けに構築されたPHPウェブベースのPOSシステムで、端末ごとのSaaS料金なしで高機能なレジシステムを必要とするビジネスに適しています。ブラウザベースのインターフェースは、あらゆるタブレット、ノートパソコン、カウンターPCで動作するため、同じバックエンドがローカルネットワーク上のどのデバイスからでもチェックアウト、在庫更新、レポート作成を可能にします。

独自のVPSでセルフホスティングすることで、顧客記録、販売履歴、価格データを管理下のインフラストラクチャに保持でき、月額料金、取引手数料、ベンダーロックインは一切ありません。付属のMariaDBデータベースは自動的にプロビジョニングされ、安全なアップグレードのために名前付きボリュームに永続化されます。