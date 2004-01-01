ワンクリックインストールによるオープンソースPOSのデプロイ
在庫管理、顧客管理、売上レポート機能を備えた小売店向けのウェブベースPOSシステムです。
Open Source POS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Source POSの活用例
オープンソースPOSは、小規模小売店、カフェ、サービス業向けに構築されたPHPウェブベースのPOSシステムで、端末ごとのSaaS料金なしで高機能なレジシステムを必要とするビジネスに適しています。ブラウザベースのインターフェースは、あらゆるタブレット、ノートパソコン、カウンターPCで動作するため、同じバックエンドがローカルネットワーク上のどのデバイスからでもチェックアウト、在庫更新、レポート作成を可能にします。
独自のVPSでセルフホスティングすることで、顧客記録、販売履歴、価格データを管理下のインフラストラクチャに保持でき、月額料金、取引手数料、ベンダーロックインは一切ありません。付属のMariaDBデータベースは自動的にプロビジョニングされ、安全なアップグレードのために名前付きボリュームに永続化されます。
Open Source POSの主な機能
「小売精算」
バーコードスキャン、商品検索、および標準のサーマルプリンターに印刷されるカスタマイズ可能なレシートを使用して、販売、返品、予約販売を処理します。
在庫管理
在庫レベルを追跡し、再発注のしきい値を設定し、複数の商品カテゴリにわたるサプライヤーを管理し、すべての販売で自動調整を行います。
顧客管理
購入履歴、ロイヤルティポイント、ストアクレジット残高、および顧客ごとの価格ティアを含む顧客データベースを維持します。
「売上報告」
設定可能な日付範囲と従業員フィルターを使用して、売上、税金、支払い、利益、割引に関する詳細なレポートを生成します。
従業員アカウント
共有端末上で、レジ担当者、管理者、レポート作成者のアクセスを分離するために、ロールベースの権限を持つ個別の従業員ログインを作成します。
多通貨税金
現地の小売規則や顧客の支払い設定に合わせて、複数の税率、通貨、支払い方法を設定します。
HostingerでOpen Source POSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。