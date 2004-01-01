Tracearrは、Plex、Jellyfin、Embyを単一のダッシュボードに統合するオープンソースの監視プラットフォームです。アクティブなストリームをリアルタイムで追跡し、位置情報データを含む完全なセッション履歴を確認し、複数のツールを使い分けることなく、ライブラリ分析を深く掘り下げることができます。

TautulliやJellystatとは異なり、Tracearrは3つの主要なメディアサーバーすべてで同時に動作します。その内蔵の共有検出エンジンは、不可能な移動やデバイス速度を含む6種類のルールを使用して、不審なアカウントアクティビティを自動的に検出し、サーバーの不正使用から保護します。