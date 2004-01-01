Tracearrの1クリックインストール
Plex、Jellyfin、Emby向けのリアルタイム分析とアカウント共有検出機能を備えた統合ストリーム監視ダッシュボード。
Tracearr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tracearrの活用例
Tracearrは、Plex、Jellyfin、Embyを単一のダッシュボードに統合するオープンソースの監視プラットフォームです。アクティブなストリームをリアルタイムで追跡し、位置情報データを含む完全なセッション履歴を確認し、複数のツールを使い分けることなく、ライブラリ分析を深く掘り下げることができます。
TautulliやJellystatとは異なり、Tracearrは3つの主要なメディアサーバーすべてで同時に動作します。その内蔵の共有検出エンジンは、不可能な移動やデバイス速度を含む6種類のルールを使用して、不審なアカウントアクティビティを自動的に検出し、サーバーの不正使用から保護します。
Tracearrの主な機能
マルチサーバー ダッシュボード
Plex、Jellyfin、Embyを1つのインターフェースに接続し、すべてのサーバーを1つの画面から監視します。
共有検出
6種類のルールタイプ（不可能移動や同時ストリーム制限など）が、不審なアカウントアクティビティを自動的に検出し、スコア付けします。
「ストリーム分析」
誰が何を、いつ、どのデバイスで視聴したか、また、コーデックの内訳、トランスコード比率、セッションごとの帯域幅使用量を確認できます。
ライブライ インサイト
メディアコレクション全体にわたる、高品質な配信、ストレージROI、重複検出、およびエンゲージメント指標のための専用ページです。
リアルタイムアラート
Discordウェブフックとカスタム通知は、共有ルールがトリガーされたとき、またはユーザーの信頼スコアが低下したときに即座に発動します。
「データインポート」
TautulliまたはJellystatから既存の視聴履歴を移行し、白紙の状態からではなく、完全なコンテキストで開始できるようにします。
HostingerでTracearrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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