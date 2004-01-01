Apache IoTDBは、モノのインターネット（IoT）向けに特別に構築された時系列データベースであり、数百万のセンサーから毎日数十億のデータポイントが生成されるような産業用IoTワークロード向けに、ゼロから設計されています。その軽量なカラム型TsFileフォーマットは、従来のRDB（リレーショナルデータベース）では達成できない圧縮率を実現します。また、秒以下の高速な分析クエリと、ツリーベースのデバイススキーマモデルは、実際の産業機器の構造を忠実にモデル化します。

VPS上でApache IoTDBをセルフホストすることで、製造業、エネルギー、運輸、スマートシティの各プロジェクトは、Grafana、Spark、Flink、Kafka、MQTTとネイティブに統合されるプライベートなテレメトリーバックエンドを構築できます。これにより、メトリックごとの料金を支払うことも、センサーデータをサードパーティのクラウドに送信することもありません。