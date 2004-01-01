Apache IoTDBの1クリックインストール
エッジで高スループットのデータ取り込み、サブ秒でのクエリ、および超高圧縮を実現する産業用IoT時系列データベースです。
Apache IoTDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache IoTDBの活用例
Apache IoTDBは、モノのインターネット（IoT）向けに特別に構築された時系列データベースであり、数百万のセンサーから毎日数十億のデータポイントが生成されるような産業用IoTワークロード向けに、ゼロから設計されています。その軽量なカラム型TsFileフォーマットは、従来のRDB（リレーショナルデータベース）では達成できない圧縮率を実現します。また、秒以下の高速な分析クエリと、ツリーベースのデバイススキーマモデルは、実際の産業機器の構造を忠実にモデル化します。
VPS上でApache IoTDBをセルフホストすることで、製造業、エネルギー、運輸、スマートシティの各プロジェクトは、Grafana、Spark、Flink、Kafka、MQTTとネイティブに統合されるプライベートなテレメトリーバックエンドを構築できます。これにより、メトリックごとの料金を支払うことも、センサーデータをサードパーティのクラウドに送信することもありません。
Apache IoTDBの主な機能
TsFile カラム型ストレージ
時系列データに特化して構築され、最適化されたカラム型ストレージ形式は、従来のデータベースと比較して最大20:1の圧縮率を実現します。
高スループットの取り込み
低電力IoTデバイスから毎秒数百万回の書き込みを、書き込み負荷の高いワークロード向けに設計されたLog-Structured Mergeツリーを使用して処理します。
ツリーベースのデバイススキーマ
階層パスモデルは、工場やフリートがセンサーをどのように編成するかを反映しており、デバイス間の集計クエリにはファジーワイルドカードを使用します。
ネイティブプロトコル対応
JDBC、Thrift RPC、REST API V2、およびMQTTインジェストにより、あらゆるデバイス、ダッシュボード、または分析ツールがカスタムアダプターなしで接続できます。
GrafanaとSparkの準備ができました。
Grafana、Apache Spark、Flink、Kafka、Hadoop 向けの公式コネクタは、IoTDB を既存のパイプライン向けのドロップイン時系列バックエンドとして機能させます。
HostingerでApache IoTDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。